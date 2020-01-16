恒地新地新界再對撼 共收2400票 INNOVALE Wetland加推折實均呎同為1.46萬

明報記者 容婌維

樓花期長約9個月的 ONE INNOVALE-Bellevue， 昨日加推2號價單共60伙，折實均呎14,613元，較首批折實均呎14,398元高約1.5%，估計主要是反映單位景觀上的差異，惟亦有個別單位的呎價，比首張價單同型、但樓層較高的單位，略高逾1%。

是次2號價單涉及的60伙，涵蓋開放式至2房連衣帽間戶型，實用面積介乎221至465方呎，價單定價345.4萬至726.7萬元、價單呎價14,283至17,695元，維持最高7%直減折扣，折實售價321.22萬至675.84萬元，折實呎價由13,283元至16,456元。

INNOVALE個別單位提價逾1%

比較1號、2號價單，於2號價單推出的C座7樓5室、實用面積462方呎2房連衣帽間戶，價單定價726.7萬元，較列於價單1號、對上一層的相同面積8樓5室的價單定價717.7萬元，高出9萬元或加價1.25%，提價幅度算溫和。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，截至昨日晚上8時，ONE INNOVALE-Bellevue兩日來收逾1500票，以首兩張價單共143伙計，超額認購逾9倍。若以本票每張8萬元計，估計凍資約1.2億元。

至於已獲批入伙紙的新地Wetland Seasons Bay第3期，日前亦已加推64伙應市，折實均呎14,670元，較首張價單折實均呎14,186元高約3.4%；以價單定價計，市值逾4.67億元。

Wetland第2期沽兩伙別墅 吸金2620萬

新地代理總經理胡致遠稱，撇除單位座向、景觀分野，屬原價加推；項目過去3日來累收約800票，以首兩張價單共142伙計，超額約4.6倍。若以本票每張10萬元計，估計凍資約8000萬元。

另一邊廂，Wetland Seasons Bay第2期，新近連錄兩宗別墅單位成交，單日吸金2620萬元；成交單位包括RV6的地下A室，實用面積1158方呎，5房雙套連896方呎花園，成交價1560萬元、呎價13,472元；另RV6的2樓C室，實用面積757方呎3房1套間隔，成交價1060萬元、呎價14,003元。

MIAMI QUAY累沽42伙 料吸金逾4億

另會德豐及恒地等合作、位於啟德跑道區的MIAMI QUAY I， 昨售出2伙，屬中高層1房和2房海景戶，成交價847萬至1242.7萬元，成交呎價2.55萬至2.57萬元。項目開售一周累沽約42伙、估計套現逾4.1億元。