馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣

疫情至今已有兩年多，有不少國家早已採取「與病毒共存」的抗疫模式，甚至取消旅客入境的防疫措施。反之，香港作為國際大都會，依然嚴格堅守入境人士的防疫政策，重創本港的經濟，連樓市持續整固，樓價亦出現時光倒流情况。目前新盤當旺，普遍新盤市場亦以貼市價，甚至以低市價開賣，吸走市場購買力，二手市場首當其衝受影響，即使業主減價幅度呈擴大趨勢，減價盤湧現，部分市民未敢貿然入市，寧願採取觀望態度。

筆者認為，假若香港年內放寬旅客入境，或中港落實通關，相信不但有利本港經濟復蘇，連帶樓市亦會受惠。畢竟本港內需潛力不足以令經濟復蘇，長遠必須對外「開關」與國際重新接軌，吸引外地資金重新流入，才可令香港經濟及樓市兩大支柱重新站穩陣腳。內地買家對本港樓市趨之若鶩，但中港大規模通關相信短期無望，難免窒礙內地人來港購買物業。

再者，內地人來港買樓要面對辣稅。當初政府設定印花稅，目的是抑制樓價及炒風。自2013年DSD出台後，錄得繳交DSD稅項的個案逐年遞減，截至今年首8個月錄得約1600宗，佔去年逾4500宗數的38%，反映「辣招」不合時宜。另外，本港正值面對移民潮，適時「減辣」有利吸引外地人才來港，能有效地增加資金及人才流向本港。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]