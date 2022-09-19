布少明：欲救樓股 先振信心

筆者認為，無論現時香港無論股市或是樓市，都面對新一輪「信心危機」。港股已經連月下挫，樓價跌幅亦擴大，美聯樓價指數最新報160.43點，按周跌1%，連跌13周；若與4周前相比，跌2.57%；本年迄今跌幅擴大至6.51%，與本行預測全年跌約8%相比，已經相距不遠。業主的信心已陷入近年最低點，美聯信心指數最新報38.7點，按周跌2%，連跌9周，信心指數持續下跌，可以預期是樓價將進一步下調。

新盤市場相對熱鬧，發展商「先求量後求價」，令新盤市場「額跌量穩」，主要原因是本季推出全新盤集中價格相對較低新界區，加上有項目以低於市價推售，導致本季平均每宗一手金額大減。發展商出貨「價低量多」，將持續為二手樓帶來減價壓力，相信短期內二手業主必須進一步減價求售。

筆者深信，本港前景一定是美好的。惟要令股樓擺脫低迷，先要提振港人信心。近日不斷有政商界重量級人物公開發表言論，為香港受疫情拖累經濟「解憂」，建議重速放寬檢疫，對外通關，吸納人才，以及減辣撤辣，為樓市鬆綁，可見不少有識之士對香港的前景表達憂慮。面對經濟及投資氣氛的不振，希望新任特首能於10月《施政報告》中提出有效的振興方案，為香港未來發展注入新動力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]