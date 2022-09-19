經濟
布少明

投資策略

布少明：欲救樓股 先振信心

【明報專訊】美國剛公布8月份的通脹率達8.3%，超市場預期，市場普遍認為是次加息幅度可達1厘，相信本港銀行加P的日子已臨近。筆者一再強調，香港仍然處於超低息環境，即使加按息，對供樓的實際影響不算大。不過，一再加息卻會影響資金的流向及投資市場氣氛，因此在公布通脹當日，美股即時大跌，翌日港股亦跟跌，可見市場的憂慮。

筆者認為，無論現時香港無論股市或是樓市，都面對新一輪「信心危機」。港股已經連月下挫，樓價跌幅亦擴大，美聯樓價指數最新報160.43點，按周跌1%，連跌13周；若與4周前相比，跌2.57%；本年迄今跌幅擴大至6.51%，與本行預測全年跌約8%相比，已經相距不遠。業主的信心已陷入近年最低點，美聯信心指數最新報38.7點，按周跌2%，連跌9周，信心指數持續下跌，可以預期是樓價將進一步下調。

新盤市場相對熱鬧，發展商「先求量後求價」，令新盤市場「額跌量穩」，主要原因是本季推出全新盤集中價格相對較低新界區，加上有項目以低於市價推售，導致本季平均每宗一手金額大減。發展商出貨「價低量多」，將持續為二手樓帶來減價壓力，相信短期內二手業主必須進一步減價求售。

筆者深信，本港前景一定是美好的。惟要令股樓擺脫低迷，先要提振港人信心。近日不斷有政商界重量級人物公開發表言論，為香港受疫情拖累經濟「解憂」，建議重速放寬檢疫，對外通關，吸納人才，以及減辣撤辣，為樓市鬆綁，可見不少有識之士對香港的前景表達憂慮。面對經濟及投資氣氛的不振，希望新任特首能於10月《施政報告》中提出有效的振興方案，為香港未來發展注入新動力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

美本周勢加0.75厘 港銀倘加P料溫和 按揭佔存款比例低 大行欠大幅加息意欲
美本周勢加0.75厘 港銀倘加P料溫和 按揭佔存款比例低 大行欠大幅加息意欲
美息料年底高見4厘
美息料年底高見4厘
高盛：內地最快明年中通關 經濟再起飛
高盛：內地最快明年中通關 經濟再起飛
港首個STO推售惹注意 BC科技冀為銀行業加入鋪路
港首個STO推售惹注意 BC科技冀為銀行業加入鋪路
拆解LUNA「鹹魚翻身」之謎
拆解LUNA「鹹魚翻身」之謎
港交所巴曙松：發揮樞紐優勢 4方面拓ESG業務
港交所巴曙松：發揮樞紐優勢 4方面拓ESG業務
恒指公司巫婉雯：4個緯度為上市公司ESG評級
恒指公司巫婉雯：4個緯度為上市公司ESG評級
中銀香港王浩煇：4類綠色金融 推動環保減碳
中銀香港王浩煇：4類綠色金融 推動環保減碳
瑞銀：聯儲局年底前料再加息1.75厘
瑞銀：聯儲局年底前料再加息1.75厘
港資新股數科細有細做 分銷IT產品 提供整合方案
港資新股數科細有細做 分銷IT產品 提供整合方案
HKTVmall早鳥落廣告 回贈達2.6倍 或成核心利潤來源 明年廣告最多加價四成
HKTVmall早鳥落廣告 回贈達2.6倍 或成核心利潤來源 明年廣告最多加價四成
廣告形式多元 周三周五最貴
廣告形式多元 周三周五最貴
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
獲僱主支持 邊打工邊創業
獲僱主支持 邊打工邊創業
陳智鑾：臨近退休 適宜加碼投資物業收租嗎？
陳智鑾：臨近退休 適宜加碼投資物業收租嗎？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看淡美股 納指100熊49507
金子：看淡美股 納指100熊49507
張兆聰：中國生物醫藥股可博反彈
張兆聰：中國生物醫藥股可博反彈
張兆聰：股市無運行 趁高息買美國債
張兆聰：股市無運行 趁高息買美國債
伍禮賢：國潮崛起消費復蘇 李寧看72元
伍禮賢：國潮崛起消費復蘇 李寧看72元
簡志健、傅可怡：國產科研實驗室儀器 暫難替代進口品牌
簡志健、傅可怡：國產科研實驗室儀器 暫難替代進口品牌
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（二）
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（二）
網購揀集運 留意收費陷阱
網購揀集運 留意收費陷阱
沈永年：保交樓穩民生 中山置業送消費券
沈永年：保交樓穩民生 中山置業送消費券
溫傑：中海外緊握行業洗牌機遇
溫傑：中海外緊握行業洗牌機遇
林嘉文：美議息前 美匯料區間波動
林嘉文：美議息前 美匯料區間波動
區偉志：拆解NFT版權問題
區偉志：拆解NFT版權問題
陳大為：聯儲局勢狠加息 巿場動盪難免
陳大為：聯儲局勢狠加息 巿場動盪難免
陸振球：市場愈悲觀 股市愈快見底
陸振球：市場愈悲觀 股市愈快見底
陸振球：「息魔」壓境 堅持清零百業蕭條
陸振球：「息魔」壓境 堅持清零百業蕭條
林少陽：倘通縮 擁巨資保守企業「躺贏」
林少陽：倘通縮 擁巨資保守企業「躺贏」
技術取勝：京東物流雙底回升
技術取勝：京東物流雙底回升
李聲揚：港禁轉口電子煙荒唐
李聲揚：港禁轉口電子煙荒唐
蔡金強：不可抗力
蔡金強：不可抗力
艾雲豪：兩場另類的世界盃——營銷盃、鍊金盃
艾雲豪：兩場另類的世界盃——營銷盃、鍊金盃
李順威：政府干預巿場 愈演愈烈
李順威：政府干預巿場 愈演愈烈
劉思明：本地概念股好轉 國泰可吸
劉思明：本地概念股好轉 國泰可吸
何啟聰：股價試低位 騰訊熊69289
何啟聰：股價試低位 騰訊熊69289
瑞銀亞洲：入冬供應趨緊 中海油購11047
瑞銀亞洲：入冬供應趨緊 中海油購11047
摩根大通亞洲：議息前對冲 納指沽10412
摩根大通亞洲：議息前對冲 納指沽10412
周顯：戰後「復員」經濟多崩潰
周顯：戰後「復員」經濟多崩潰
王弼：趁大跌市sell put增持GOOG
王弼：趁大跌市sell put增持GOOG
曾淵滄：回購股票派員工 留人才新招
曾淵滄：回購股票派員工 留人才新招
湯文亮：盧局長有買唔到樓人士心態
湯文亮：盧局長有買唔到樓人士心態
陳永傑：消費弱 美加息要打「因住波」
陳永傑：消費弱 美加息要打「因住波」
廖偉強：地產代理生存靠「抗逆力」
廖偉強：地產代理生存靠「抗逆力」
馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣
馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣
恒地新地新界再對撼 共收2400票 INNOVALE Wetland加推折實均呎同為1.46萬
恒地新地新界再對撼 共收2400票 INNOVALE Wetland加推折實均呎同為1.46萬
第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%
第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%
佳源「忍手」 暫停在港加碼投資
佳源「忍手」 暫停在港加碼投資
上月工廈整體租金升0.7% 售價微跌
上月工廈整體租金升0.7% 售價微跌
十大屋苑周末成交弱 不足10宗挫五成
十大屋苑周末成交弱 不足10宗挫五成
NOVO LAND 1B期園景優美寧靜
NOVO LAND 1B期園景優美寧靜
粉嶺中心交投高峰跌七成
粉嶺中心交投高峰跌七成
退休前後宜定期做體檢
退休前後宜定期做體檢