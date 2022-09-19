經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：地產代理生存靠「抗逆力」

【明報專訊】到目前為止，樓價已從去年8月的高位回落超過一成，單計今年，跌7%，更重要是短期內仍未見會好轉。因近期新冠疫情急劇反彈，特區政府又未有對外地及內地通關的具體時間表，香港經濟及樓市，單靠「內循環」實難言復蘇。

近年香港經濟、民生遭重創，置業人士在這4至5年間入市，期內樓價只輕微上升，這班置業人士沒有獲得樓價大升的「紅利」，最近一年樓價輾轉向下，更令物業累積升幅全部被抵消。土地註冊處數據顯示，年初至今各類別物業交易，平均每月只有約4000宗，比對2021年平均每月約8000宗跌了一半。成交日益萎縮，地產代理還有生存空間嗎？誰可以在目前環境中存活下來？筆者認為主要看以下的3個指標：

（1）市場是否有足夠「養分」？

市場的「養分」，是指養活代理的生意量。以目前地產代理龐大的數量來說，當然是不夠。不過，儘管市况低迷，目前每月仍維持約4000宗物業成交，有部分代理應該能夠生存。

（2）地產代理人手規模會否過大？

有行家常會用一句說話叫「原子彈炸烏蠅」，意思是「以本傷人」，用龐大人手規模來壟斷市場。不過，正如上文所說，目前的成交量大幅萎縮，代理出現人手過剩，繼續投放「原子彈」可能會炸傷自己。

（3）地產代理「抗逆力」是否足夠？

眾所周知，物業買賣金額比較大，地產代理的佣金收入豐厚，不少代理當有足夠收入過幾個月「輕鬆生活」時，動力會相應下降。不過，現在市場面臨逆境，已經容不下現存所有地產代理，能活下來的，都是自身有足夠「抗逆力」、質素高，時刻都不會「放軟手腳」的人！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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