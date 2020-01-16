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瑞銀亞洲：入冬供應趨緊 中海油購11047

【明報專訊】美國鐵路罷工潮影響當地運輸之餘，更令本已受美元強勢影響受壓的油價雪上加霜。近日在回購及北水支持下走勢不俗的中海油（0883）亦見回吐，跌至10元水平附近，中石油（0857）則回落至近4星期低位。

市場預期步入冬季對石油的需求會超過供應，天然氣和可再生能源不能完全填補缺口，而且市場憧憬在必需要或油價過低時，美國政府或會買入原油作為儲備油，此等因素仍然利好油價。如投資者看好中海油，可留意中海油認購證11047，行使價11.193元，2023年1月到期，有效槓桿約7.6倍。如投資者看好中石油，可留意中油認購22961，行使價3.89元，2023年1月到期，有效槓桿約8.9倍。

上周美國公布的數據顯示通脹仍然嚴重，投資者如認為美股會持續受壓，可留意道指認沽證10497，行使價24,400點，2022年12月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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