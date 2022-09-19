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2022年9月19日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
美本周勢加0.75厘 港銀倘加P料溫和 按揭佔存款比例低 大行欠大幅加息意欲
美息料年底高見4厘
高盛：內地最快明年中通關 經濟再起飛
港首個STO推售惹注意 BC科技冀為銀行業加入鋪路
拆解LUNA「鹹魚翻身」之謎
港交所巴曙松：發揮樞紐優勢 4方面拓ESG業務
恒指公司巫婉雯：4個緯度為上市公司ESG評級
中銀香港王浩煇：4類綠色金融 推動環保減碳
瑞銀：聯儲局年底前料再加息1.75厘
港資新股數科細有細做 分銷IT產品 提供整合方案
HKTVmall早鳥落廣告 回贈達2.6倍 或成核心利潤來源 明年廣告最多加價四成
廣告形式多元 周三周五最貴
海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高
獲僱主支持 邊打工邊創業
陳智鑾：臨近退休 適宜加碼投資物業收租嗎？
環球經濟數據
金子：看淡美股 納指100熊49507
張兆聰：中國生物醫藥股可博反彈
張兆聰：股市無運行 趁高息買美國債
伍禮賢：國潮崛起消費復蘇 李寧看72元
簡志健、傅可怡：國產科研實驗室儀器 暫難替代進口品牌
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（二）
網購揀集運 留意收費陷阱
沈永年：保交樓穩民生 中山置業送消費券
溫傑：中海外緊握行業洗牌機遇
林嘉文：美議息前 美匯料區間波動
區偉志：拆解NFT版權問題
陳大為：聯儲局勢狠加息 巿場動盪難免
陸振球：市場愈悲觀 股市愈快見底
陸振球：「息魔」壓境 堅持清零百業蕭條
林少陽：倘通縮 擁巨資保守企業「躺贏」
技術取勝：京東物流雙底回升
李聲揚：港禁轉口電子煙荒唐
蔡金強：不可抗力
艾雲豪：兩場另類的世界盃——營銷盃、鍊金盃
李順威：政府干預巿場 愈演愈烈
劉思明：本地概念股好轉 國泰可吸
何啟聰：股價試低位 騰訊熊69289
瑞銀亞洲：入冬供應趨緊 中海油購11047
摩根大通亞洲：議息前對冲 納指沽10412
周顯：戰後「復員」經濟多崩潰
王弼：趁大跌市sell put增持GOOG
曾淵滄：回購股票派員工 留人才新招
湯文亮：盧局長有買唔到樓人士心態
陳永傑：消費弱 美加息要打「因住波」
廖偉強：地產代理生存靠「抗逆力」
布少明：欲救樓股 先振信心
馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣
恒地新地新界再對撼 共收2400票 INNOVALE Wetland加推折實均呎同為1.46萬
第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%
佳源「忍手」 暫停在港加碼投資
上月工廈整體租金升0.7% 售價微跌
十大屋苑周末成交弱 不足10宗挫五成
NOVO LAND 1B期園景優美寧靜
粉嶺中心交投高峰跌七成
退休前後宜定期做體檢
技術取勝：京東物流雙底回升
【明報專訊】新地挑戰三角形頂（圖）
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美息料年底高見4厘
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何啟聰：股價試低位 騰訊熊69289
瑞銀亞洲：入冬供應趨緊 中海油購11047
摩根大通亞洲：議息前對冲 納指沽10412
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王弼：趁大跌市sell put增持GOOG
曾淵滄：回購股票派員工 留人才新招
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陳永傑：消費弱 美加息要打「因住波」
廖偉強：地產代理生存靠「抗逆力」
布少明：欲救樓股 先振信心
馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣
恒地新地新界再對撼 共收2400票 INNOVALE Wetland加推折實均呎同為1.46萬
第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%
佳源「忍手」 暫停在港加碼投資
上月工廈整體租金升0.7% 售價微跌
十大屋苑周末成交弱 不足10宗挫五成
NOVO LAND 1B期園景優美寧靜
粉嶺中心交投高峰跌七成
退休前後宜定期做體檢
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