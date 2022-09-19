林嘉文：美議息前 美匯料區間波動

雖然投資者在最新美國通脹數據公布後擔心聯儲局將更加鷹派，推動美匯指數從107.70反彈至110水平，但暫仍低於近日高位110.78，反映目前升勢或受一定限制。技術上，位於111.30的阻力位及107.70(即50天線)的支持位值得關注。在此背景下，除非歐元兌美元升穿1.0350，否則匯價可能暫時會在0.9850至1.035的區間之內活動，而走勢偏向下行的機會較大。

日圓方面，日本央行正在考慮干預匯市。儘管筆者認為不大可能，因為歷史上過往央行的單邊干預一般都無法持續扭轉匯價的主要趨勢，不過日本央行的言論仍可能會為日圓的弱勢提供一些喘息機會。美元兌日圓於145及147.8附近或會遇到一定阻力，但若升穿的話，則可能會進一步上試151.5。

美元兌日圓若破阻力或見151.5

在美元近日偏強下，人民幣亦受到一定影響。執筆時，美元兌人民幣已升穿7算的心理關口；雖然人民幣疲軟可能會對其他新興市場貨幣產生負面影響，但亦有機會驅使人民銀行採取更積極的行動，以遏制人民幣進一步走弱。

筆者明白，美元保持偏強對於匯市投資者會帶來一定程度的挑戰，但這正好突顯外匯市場的靈活，特別是在美元靠穩下，交叉盤之中仍不乏投資機遇。筆者短線看好的其中一個交叉盤是歐元兌英鎊，雖然歐元短線在美元偏強下料會整固，但那邊廂英國則正遭受貿易條件惡化、能源短缺、極高通脹及新政府財政政策不明朗等因素困擾，意味英鎊短線仍難以出現顯著改善。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]