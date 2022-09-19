溫傑：中海外緊握行業洗牌機遇

中海外上半年合約銷售1385億元人民幣，排名升至全國第四。我們相信中海外憑國企背景，擁強大融資渠道及資產負債表，可抓住行業洗牌機遇。投資者可於21元以下買入，24.1元為首個目標，跌破19元或需止蝕。

另一隻介紹的股份是時代電氣（3898） 。中期收入升23%，稅後淨利增25%，主因軌道交通裝備業務穩健，收入升4.65%至46億元人民幣。

時代電器受惠「雙碳」戰略

新業務收入增長更強勁，升135.3%至18.2億元人民幣，當中細分業務包括功率半導體器件、新能源汽車電驅系統。前景方面，內地正加快推行寬鬆政策，對基建投資起着拉動作用，集團有望受惠。至於新興裝備業務方面，集團亦有能力把握全國「雙碳」戰略下帶來的機遇。建議買入價為35元以下，首個目標39元，32元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]