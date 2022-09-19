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溫傑：中海外緊握行業洗牌機遇

【明報專訊】中國海外（0688） 8月合約物業銷售約225.07億元人民幣，按年跌10.1%，但仍優於同業，按月來看，中海外7月份合約物業銷售金額只有174.68億元人民幣，按年跌幅為23%，8月銷售情况改善。目前內房投資信心仍處低位，但投資者可將重點放在資產質素、現金流及盈利前景具實力的公司，而中海外的國企背景讓它持續穩守行業領先地位，在經濟下行時提供防禦力。於6月底止，集團總借貸為2698.2億元人民幣，持有銀行結餘及現金1253.2億元人民幣。資產負債率59%，淨借貸比率41%，繼續保持在「綠檔」級別。期內，集團的加權平均融資成本3.44%，繼續保持在行業最低水平。

中海外上半年合約銷售1385億元人民幣，排名升至全國第四。我們相信中海外憑國企背景，擁強大融資渠道及資產負債表，可抓住行業洗牌機遇。投資者可於21元以下買入，24.1元為首個目標，跌破19元或需止蝕。

另一隻介紹的股份是時代電氣（3898） 。中期收入升23%，稅後淨利增25%，主因軌道交通裝備業務穩健，收入升4.65%至46億元人民幣。

時代電器受惠「雙碳」戰略

新業務收入增長更強勁，升135.3%至18.2億元人民幣，當中細分業務包括功率半導體器件、新能源汽車電驅系統。前景方面，內地正加快推行寬鬆政策，對基建投資起着拉動作用，集團有望受惠。至於新興裝備業務方面，集團亦有能力把握全國「雙碳」戰略下帶來的機遇。建議買入價為35元以下，首個目標39元，32元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]

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