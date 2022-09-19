簡志健、傅可怡：國產科研實驗室儀器 暫難替代進口品牌

五大外商壟斷質譜儀88%市場

以整個分析儀器市場佔比最大，技術壁壘和均價最高的質譜儀（Mass Spectrometer）為例，全球市場被Danaher、Agilent、Thermo Fisher、Waters和Bruker這前五大公司壟斷了88%市場份額，國產品牌佔有率僅5%左右，就算是中國國內的科研實驗室也有90%是使用進口貨。根據中國計量科學研究所長李紅梅在去年公開演講時指出，目前中國約73%的分析測試儀器需要進口，高端精密儀器領域中的進口比例更高，一些特種專用儀器則完全依賴進口。此外，國產科學儀器中具有完全自主知識產權的產品屈指可數。

國內的儀器目前被外國少數品牌壟斷的主要原因，是因為科學研究的領域很注重品牌效應，國產的儀器研究論文引用率及公信度還是比較低。假如有知名KOL在學術期刊使用某公司生產的實驗儀器取得重大試驗成果，便會引發世界各地的實驗室開始搶購，在實驗基礎上更進一步。與此同時，由於科學研究的人力，試劑和時間成本很高，因此一定要把儀器帶來的系統誤差降到最低，要是用國產的平價替代儀器，一旦最終實驗結果出現了偏差，很難說清是操作失誤還是設備問題導致結果有錯誤，所以一般在科研過程中選定了一家品牌的儀器做初始研究後，更換牌子的機率很小，因此實驗儀器領域有較強的黏性及品牌效應。

科研領域極重視品牌效應

另外，中國國內的研發、應用技術及產業化平均水平較落後，雖說可以模仿，但還沒有做到技術上的超越。如高端儀器的原理，計算、工程化、設計、工藝等各環節的專業技術公司較少。論可靠和穩定，還沒有國外傳統品牌強。

科研實驗儀器在很多不同產業的實驗室，包括生命科學、半導體、食品、環保、醫藥醫療等的監測應用都是剛需，目前，國內的實驗儀器尤其是高端製造，不論是穩定或科研人員的認可度，還是走不上學術主流，國外的科研儀器品牌建立多年，經過無數實驗驗證和認可，尤其是重要和高端實驗室儀器，國產的品牌不能簡單的依靠模仿和價格搶佔市場，而是需要時間及機遇，並發展更多自主研發的科學儀器，改變科研人員的認可度。

（作者簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；均為證監會持牌人，執筆之時，作者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]