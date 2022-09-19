海參除了吃 可製護膚品 含豐富膠原蛋白 抗氧化功效高

明報記者 薛偉傑 攝影 賴俊傑

Mer-Veille Hong Kong共同創辦人陳麗璇博士、徐碧懃、趙凱蓉都是2020年加入立威生物科技有限公司，後者是第一家在本地生產海參保健品的公司（在2017年底推出）。其中，陳麗璇和趙凱蓉都是從事研發工作，徐碧懃則負責市場推廣工作。她們閱讀了很多研究文獻，發覺海參除了有食療作用，也可用來製造護膚品。海參含有豐富的膠原蛋白，擁有極強的修復再生能力，即使其身體被截斷一部分，亦能夠慢慢恢復。此外，海參膠原蛋白的抗氧化功效，比維他命C甚至魚類的膠原蛋白更高。

Mer-Veille研發 代工廠生產

除了個別美國和澳洲品牌外，市場上幾乎沒有公司用海參製造護膚品。故她們覺得，這個市場板塊大有空間，於是在2020年11月向立威生物科技其中一名創辦人薛志威提出，想用海參研製護膚品的構思。結果薛志威不但同意了，更願意當投資者，讓她們三人自組新公司Mer-Veille。她們用了年半時間研發和試驗，到今年中研發出兩款護膚品「Hydra Defense海洋抗氧修復精華」和「Hydra Revital海洋修復煥采面霜」，並交由本地一家GMP代工廠生產。

雖然用海參造護膚品的概念說起來簡單，但實踐起來卻有一些門檻，包括要選擇適合品種，以及攻克分解和提取技術。她們從東南亞輸入乾海參，經清洗、浸水、發大後，用真空冷凍乾燥技術抽走水分，然後磨成粉。之後再經兩個重要程序，才提取到所需的關鍵物質。

第一，是「酶水解」。由於海參的大部分重要成分都是不溶於水的大分子，若直接用海參粉來製造護膚品，人類皮膚難以吸收，所以必須加入複合酶和水，將那些大分子的化學鍵切斷，令它們變成可以溶於水的小分子。「酶水解」要在特定的溫度才會反應，故需要將上述混合物質放在「恆溫迴轉式搖牀」內數小時，其間溫度維持在攝氏50至60度，轉速維持在每分鐘220轉，令物質充分混合，才能令「酶水解」反應徹底完成。

第二，是使用離心機重複提純幾次，每次只提取上層的液體，捨棄下層不溶於水的粉末。最後提取出來的液體混合物，再次使用真空冷凍技術來抽走水分，成為粉狀，該公司將之統稱為「MV-BIO海參精萃」，主要成分是海參膠原蛋白肽，其次是多種氨基酸。

三人稱，「MV-BIO海參精萃」可以為肌膚提供再生修復、抗氧化、緊緻抗皺、保濕鎖水、對抗敏感炎症等五大養護功效，有助修復受損老化肌膚。該公司的兩款護膚品都含有「MV-BIO海參精萃」。此外，兩者還有「MV-Bio極地褐海藻」。後者是使用生長在智利或南極洋等極端環境的褐海藻，以高溫濃縮萃取海藻溶液，再讓其霧化乾燥和純化出來的混合物質，包含豐富的褐藻酸和17種氨基酸，可以快速補水及鎖緊水分，以及增加天然保濕因子，促進膠原蛋白和蛋白多醣合成。

加入褐海藻和珍珠母精華

「Hydra Revital海洋修復煥采面霜」則再加入珍珠母精華。所謂「珍珠母」，是指用來養珍珠的蚌的貝殼的內層，其活性成分和珍珠非常接近，蘊含豐富的珍珠蛋白和大量微量元素，可以強化膠原層和皮膚天然屏障，以及抑制黑色素沉澱，預防痘印及色斑形成。

「MV-BIO海參精萃」、「MV-Bio極地褐海藻」和「珍珠母精華」的提取方法和操作程序都是由該公司研發，但交由代工廠生產。三人強調，該公司的護膚品只是利用這些精華促進肌膚自我修復，不加入防腐劑、礦物油、人造色素、香料、塑化劑等對肌膚有害或者造成負擔的物質。

雖然主要只透過Instagram宣傳，但兩款護膚品在6月初透過該公司網站推出後，很快就吸引到一個美容網站邀請合作，曾在後者設於海港城的期間限定店銷售一個半月；8月份的銷售額也比7月份增長大約36%。她們計劃，未來繼續透過一些期間限定店和市集來讓公眾認識，並有意和一些天然護膚品店建立長期分銷關係。此外，亦可能會送產品給一些網紅試用。

[新經濟新天地]