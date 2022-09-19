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中銀香港王浩煇：4類綠色金融 推動環保減碳

【明報專訊】中銀香港（2388）工商金融副總經理王浩煇上周五在香港工業總會舉辦首屆「中小企ESG論壇2022」指出，國家在兩年前制定2030年碳達峰及2060年碳中和目標後，本港商業氣氛有不少改變，不論大中小型企業均積極向綠色、減碳、環保及可持續發展方向發展；作為金融機構，中銀香港企業銀行亦積極提供多元化的綠色金融服務，包括：（1）綠色存款、（2）綠色貸款、可持續發展表現掛鈎貸款、（3）綠色和可持續發展相關債券，以及（4）綠色金融顧問。

在碳排放領域，「範疇1排放」（Scope 1 emissions）是指機構擁有或控制的來源產生的直接溫室氣體排放；「範疇2排放」（Scope 2 emissions）是指機構消耗所購電力、熱力及蒸氣時產生的間接溫室氣體排放；「範疇3排放」（Scope 3 emissions） 是指報告公司的價值鏈中發生的所有間接排放（不包括在範疇2中），包括上游（如供應鏈）及下游（如客戶）排放。

企業綠色貸款額倘達半億 可聘銀行任顧問

王浩煇表示，近年不論本港大中小型企業均愈來愈重視綠色、環保及可持續發展，就此亦積極改變經營模式，當中，中大型公司會比較容易處理，而中小型公司則會面對較大壓力。他解釋，大中型企業有較多的財政資源可以滿足「範疇1排放」及「範疇2排放」的要求，亦可就此申請綠色貸款或綠色融資；不少財政資源較少的中小型企業，由於要供應物料予大中型企業，也要因應「範疇3排放」的定義，要符合若干減排、低碳的要求，往往會構成一些壓力。

就綠色貸款而言，王浩煇指出，大中小型企業均可申請，「不論小至夫妻檔或大至跨國企業都可以申請」，亦沒有行業限制，關鍵是要求貸款須用於可再生能源發展、提高能源效益、污水減排或其他環保方面。他續說，若屬中小型企業，貸款額在5000萬元以下，可以由香港品質保證局（HKQAA）評定認證，確定用於環保用途，便可望取得貸款；若屬中大型企業，貸款額在5000萬元或以上，他建議可聯絡該行出任綠色金融顧問，就綠色貸款用途，銀行及第三方認證機構會全程參與，向企業給予意見，亦會制定一些綠色、減碳及環保目標或關鍵績效指標（KPI），例如建築業的KPI是排放及能源消耗度等，工業的KPI則是耗電、安全性、廢物棄置度等。

中銀推綠色存款計劃予企業客戶

至於綠色存款，中銀香港推出綠色定期存款計劃予企業客戶，該計劃是本港首個人民幣企業綠色定期存款計劃，亦是目前本港市場上支援最多綠色產業類型的定期存款計劃之一。

有關存款資金會用於支持綠色建築、可再生能源、污染防治產業的項目，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。此計劃由安永會計師事務所作為獨立第三方專業認證機構進行鑒證，並發出發行前鑑證報告。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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