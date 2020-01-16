經濟
尋元探幣

拆解LUNA「鹹魚翻身」之謎

【明報專訊】虛擬貨幣、NFT、元宇宙等關鍵詞，成為近年的「致富密碼」。這些兵家必爭之地的背後，蘊含着玄機還是殺機？《明報》經濟版現增設專欄「尋元探幣」，跟各位讀者一起走進數碼世界，探索元宇宙。今次「打頭陣」的主題就有虛幣Terra（LUNA）「鹹魚翻身」之謎。

欠實際價值 Terra靠「信」字難撐

LUNA今年5月陷入「死亡螺旋」後崩盤，鬧得滿城風雨的事情，相信不用多花篇幅詳談。今次重心落於LUNA崩盤後，創辦人Do Kwon以「舊鈔換新鈔」的方式拆局，重新鑄造LUNA代幣，原本的LUNA則易名Terra Classic（LUNC）。從技術上而言，重新搭建Terra區塊鏈固然可行；惟在沒有實際價值支撐、單靠一個「信」字的幣市之中，Terra的信用可形容為「破產」。

火幣全球前董事總經理、NFTIV聯合創辦人及首席執行官劉榟軒認為，以現時LUNA和LUNC兩種代幣並行的方法治標不治本，要任何一種代幣價格回到事發之前的高位均有難度；加上現時由少數人持有大量代幣，投機成分過高。由於幣價與市場供需息息相關，但目前外間太多反對LUNA的聲音，持觀望態度的社群又沒有釋出正面動力，相信LUNA短期內仍難以成功。

今次LUNA事件除造成信心危機，更再次反映現時相關法規監管不足，追究責任便是首當其衝。雖然韓國日前已申請對Do Kwon、開發商Terraform Labs創始團隊成員發出逮捕令，惟該等人士早已「走佬」至新加坡，事件變成牽涉國際間糾紛及責任歸屬，為個案再增添幾分困難。

創辦人遭通緝 所犯何事有待討論

對於事情的後續發展，恆業法律事務所金融科技組組長林紘宇律師表示，需視乎韓國和新加坡之間是否簽訂引渡協議。值得討論的是，到底Do Kwon的犯罪行為在於發行LUNA，還是在銷售過程中涉及詐騙。而從他看來，Do Kwon只是深信LUNA的發展潛力，卻遇上投資失利，舉動不太像詐騙。倘若Do Kwon等核心人物一經定罪，相信搖搖欲墜的LUNA將再次倒塌；但對市場其他發行商而言，相信影響不太明顯，畢竟區塊鏈跟鑄幣已不是什麼新鮮事。

至於Do Kwon的下場如何，就有待法庭審判。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]

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