標指上周挫4.8% 近3個月最大單周跌幅

科技股續弱 納指上周跌5.5%

受美債息高企影響，科技股，特別是以廣告為主要收入股份走弱。facebook母企Meta（美：META）上周五收跌2.2%，全周累挫13.5%。Snapchat母企Snap（美：SNAP）上周五跌逾5%，全周累挫10.7%，Google母公司Alphabet（美：GOOG）上周五跌0.3%，全周累跌7.3%。

8月核心通脹高企，上周五標指跌穿月初3886點低位，較一個月前累跌一成。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指出，市場對美國利率中樞的預期增加至4.5厘，跟美股收益率逾5厘的差距愈收愈窄，將令美股繼續受壓。

馮宏遠預計，美股三大指數均有一成的潛在跌幅，至2023年第一季才見底；由於科技股對息口走勢相對敏感，以科技股為主的納指表現將會較慘重。

恒指夜期低水86點

另一方面，跟隨美股頹勢，恒指夜期上周五下跌0.2%，低水86點，收報18,676點。至於ADR港股比例指數報18,664點，跌0.5%。科技股走弱，阿里巴巴（9988）ADR折合報84.8港元，較港股收市價低2.3%。小米集團（1810）ADR折合報10.09港元，較港收市價低1.4%。美團（3690）ADR和長和（0001）ADR亦較港收市價低逾1%。