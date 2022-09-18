加息預期升溫 美債息倒掛22年最闊 分析：短債息飈 未必反映衰退風險增

明報記者 蔡穎霖

據芝商所FedWatch工具顯示，上周市場將今年底的聯邦基金利率預期，上調至4厘以上（見表），計及下周料加0.75厘後，意味聯儲局在年內餘下兩次議息將至少再累加1厘。加息立場向來偏鷹的美國前財長薩默斯上周五表示，聯儲局在大舉收緊貨幣政策上不應猶豫不決，否則或會造成更大的經濟損害，認為聯儲局較大機會最終加息至4.5厘或以上，甚至對加息至5厘水平亦不感意外。

前財長薩默斯：加息至5厘水平不感意外

美債息繼續上揚，2年期債息上周五一度高見3.92厘，收市上升0.17%至3.87厘，見2007年10月以來新高，30年債息上升1.33%收報3.51厘，兩者息差日內曾倒掛0.42厘，見22年最大幅度，收市收窄至0.35厘（見圖）。10年期債息則微升0.07%至3.45厘，與2年期倒掛0.42厘，接近8月時創下的22年高位0.48厘。

自二戰以來，美國經濟陷入衰退前，幾乎都會孳息曲線倒掛，聯儲局今年大幅加息，7月以來2年與10年期債息持續倒掛。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，近日短期債息急升，主要因為臨近聯儲局議息，市場預先對加息作最壞打算；另市場預計聯儲局在2023年下半年將減息，控制10年長期債息未有飈高，因此出現孳息曲線倒掛。她認為，出現利率倒掛不一定等同經濟衰退迹象加劇，而隨議息結果公布後，美匯和美債息將會回落。

分析：議息結果公布後 美匯美債息料回落

聯邦快遞（美：FDX）上周四撤回2023財年業績指引，因宏觀經濟開始惡化，恐拖累該公司全球貨運量，上周五收市挫21%。運輸股通常被視為領先經濟指標，業績警告加劇市場對經濟前景憂慮。安柏環球金融集團投資總監雷志海稱，雖然該股對美國整體經濟有重要的映射，但UPS（美：UPS）展望相對正面，認為聯邦快遞的弱勢或為個別表現。美股10月中將公布季績，相信各家大行將因應市况，下調部分公司盈利及業務預測，但他對整體經濟前景未至於太擔心。