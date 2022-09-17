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經濟
2022年9月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
INNOVALE 2期首批均呎1.44萬 高1期首批近2% 221呎開放式逾300萬入場
晉環下周推160伙 包括21伙招標
CCL連跌9周 近3年最長跌浪
珀玥1房429萬沽 4年實蝕逾兩成
大圍顯和里商住地收17標書
在岸人幣失守7算 官媒：沒那麼重要 相對非美貨幣仍強 專家料人行未必干預
8月數據普遍勝預期 零售升5.4%半年最佳
陳啟宗：中國處理疫情手法 全球困惑
點評內房市場：此熊非過去的熊 投資更謹慎
國泰上調年底客運運力目標
字節跳動擬回購 公司估值2.3萬億 多年上市無果 向投資者回購234億元股份
萬科旗下萬物雲下周招股 集資額縮至62億
澳門賭牌競投開標 維持「7爭6」
PCAOB下周來港審查中概股底稿
恒大：恒馳5下月交付
標普降復星信用評級至BB-
3香港：新iPhone銷售不遜去年
「倘遏通脹失敗 明年全球衰退」 世銀警告各國大幅加息 加劇經濟下滑
英8月零售跌幅 超預期兩倍
俄油3家煉油廠 被德政府託管
陸振球：樓價高峰跌逾一成 呼吸plan跳船無望
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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