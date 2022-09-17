英8月零售跌幅 超預期兩倍

【明報專訊】英國8月零售銷售量（quantity of goods）按月跌1.6%，較分析師預期的0.5%跌幅多出兩倍以上，是8個月以來最大跌幅，反映通脹高企令消費者減少購物。按年計算，英國8月零售銷售量跌5.4%，跌幅較分析師預期多1.2個百分點，也是連續第五個月按年下跌，突顯能源等價格上漲正遏抑消費者的購買力。數據公布後，英鎊兌美元跌穿1.14，是接近40年來首次，低見1.1351，重返逾37年低位。英鎊兌港元跌至8.9算。
英鎊返逾37年低位
英國上月所有零售貨品類別的銷售額均錄得跌幅，是去年7月以來首次。彭博社指出，零售銷售疲軟，幾乎肯定會拖累英國第三季GDP。英政府為阻止冬季能源價格攀升而準備推出的1000億鎊（約8935億港元）補貼措施，可能緩和經濟下行的影響。不過消費疲軟等因素，不太可能影響英倫銀行繼續加息。路透綜合經濟師的意見，預期英倫銀行下周將再次加息半厘，但也有可能選擇更大的加幅。
荷蘭合作銀行（Rabobank）駐倫敦高級外匯策略師Jane Foley指出，由於英國增長前景黯淡、國家債務上升，且經常帳赤字擴大，令英鎊基本面薄弱，使英鎊較易受到美元強勢影響。
她指出，聯儲局的鷹派立場，鞏固美元作為避險資產的地位，預期美元未來數月維持強勢，令英鎊受壓。英鎊兌美元今年以來跌約16%。