恒大：恒馳5下月交付

惟在昨日傍晚官網的文章已再無此段提及恒馳1、3、6及7等車型的內容，僅餘「恒馳5」及公司將傾盡全力做好量產保障和下一階段研發工作等相關內容。而在恒馳的官方微信號，上述文章更已遭刪除，只餘有關「恒馳5」量產的影音號影片。另一邊廂則市傳廣汽集團（2238）或將併購恒大汽車，惟廣汽向內媒否認，指「並無這回事」。

安邁接管灣仔恒大中心

雖然「恒馳5」成功量產，但無改其債務爆煲 。早前本報報道，中國恒大旗下的灣仔中國恒大中心已遭債權人、國企中信銀行（0998）旗下中信銀行國際申請委任接管人，並委任安邁（Alvarez & Marsal）董事總經理黃詠詩及高級董事楊美莉為接管人兼經理人。

昨日安邁企業諮詢亦正式公布，黃詠詩與楊美莉已於2022年9月6日獲委任為Pioneer Time Limited（持有灣仔中國恒大中心的子公司）及中國恒大中心的接管人兼經理人。接管人兼經理人未就該物業銷售事宜委任任何物業代理，未知會否影響此前中國恒大將中國恒大中心標售的行動。