萬科旗下萬物雲下周招股 集資額縮至62億

分析：「明星股」也要看市况

萬物雲將於下周一（19日）開始公開招股，至22日中午12時截止，29日掛牌。聯席保薦人為中信証券、花旗和高盛。據悉，萬物雲的基石投資者認購股份金額約2.8億美元（約21.98億港元），佔今次發售規模約35.6%至39.9%。萬物雲董事長、執行董事兼總經理朱保全表示，集資所得資金將主要用作發展公司業務。

翻查資料，早傳萬物雲擬集資不少於20億美元（約156億元），惟最後公布集資額似有所削減。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，主要由於近期市况淡靜，他指萬物雲作為「明星股」足額認購不難，但反應熱烈與否仍有待觀察市場氣氛，惟他指出，縮減集資額未必有助銷情，因環球經濟狀况較差，令市場氣氛轉弱。

許譯彬續稱，目前投資者沒有太大意欲認購新股，因聯儲局再大手加息隱憂持續，加上人民幣近期也出現波動，故投資者會較審慎，寧願保留現金等待時機。他指時限也是一大問題，已上市的股票可自由買賣，毋須等待7天認購時限交易，因此投資者對新股的投資意欲不高。

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