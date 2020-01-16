字節跳動擬回購 公司估值2.3萬億 多年上市無果 向投資者回購234億元股份

明報記者 蔡穎霖

今年7月，有傳字節跳動的估值一度跌穿3000億美元，當時有投資者欲以2750億美元估值買入股份，更有指出價折合估值低至僅2500億美元。比起2020年、老虎基金以4600億美元估值作戰略融資，字節跳動的估值最多跌逾45%。若以最新估值3000億美元計算，意味跌幅收窄至近35%。

2012年成立 最少8次融資

其間10年未上市 科企罕見

翻查資料，字節跳動自2012年成立以來，先後最少8次融資（見表），由10年前的天使輪融資數百萬元人民幣，直至2018年已進行40億美元的上市前融資，當時投資者包括美國私募基金KKR，以及內地春華資本，估值750億美元。雖然已完成上市前輪融資，但字節跳動至今仍未上市。

一般而言，上市前曾多次融資的科技企業，在融資條款上都設有不同條件如上市時限、上市時估值下限等，以保障一批上市前投資者；而不少科企由首次融資到上市，5至7年已屬為期較長及罕見。因此市場此前已有不少消息，指字節跳動股東對上市進度感到不滿。

市場於今年5月一度傳出字節跳動赴港上市。不過今年8月，首席財務官高准強調目前未有具體的上市計劃，也沒有上市時間表。

員工期權激勵計劃延長10年

此外，報道指字節跳動亦將員工期權激勵計劃期限延長10年，同時再撥出1%公司股份，擴大員工預留期權池。此前，字節跳動曾下調期權授予價格至每股155美元，亦曾向3萬名員工進行一次期權特殊增發，意味公司員工未來有機會以更低價錢買入字節跳動股票。