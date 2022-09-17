點評內房市場：此熊非過去的熊 投資更謹慎

稱內房業務模式難持續

談到內地樓市，陳啟宗強調，以往已反覆提出內地發展商業務模式難以持續，警告樓市泡沫終有一天會爆破。「地產業若出現災難，往往要由銀行來背黑鍋。由於中國大多數主要銀行都是國有的，北京政府可能有一天不得不為其買單，經濟增長從而會進一步被壓抑」。

稱地產業若現災難 銀行背黑鍋

他稱，明白房地產是推動經濟發展的強大動力，房地產投資總額直接佔國內生產總值約30%，若包括相關產業更達30%。「或許北京不想讓這音樂椅遊戲結束」，「但音樂早晚會停」。而從財務角度看，政府非無能力處理此問題，但「泡沫愈大，對經濟的影響就愈嚴重，愈持久」，而「音樂似乎已停，有些發展商會破產」。

雖然地產業失業問題不會很嚴重，地產項目可由新持有人繼續下去，但對政府而言，造成更嚴重的是房產買家的不滿。他慶幸恒隆並無涉足內房業務，亦無因現時亂狀而直接受損，不過由於經濟被拖慢，其業務會受間接影響。

他又說，接下來6至12個月將非常謹慎，會採取一切預防確保財政穩健，加倍仔細審核任何重大資本支出，除極少數情况外，不宜開展重大項目投資。