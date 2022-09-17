在岸人幣失守7算 官媒：沒那麼重要 相對非美貨幣仍強 專家料人行未必干預

明報記者 歐陽偉昉

截至昨晚8時報，人民幣在岸價報7.0097，下跌158點子（1元等於10,000點子），離岸價報7.0239，下跌94點子。人民幣中間價昨日報6.9305，較前日跌204點子，不過仍較市場預期高456點子，或顯示人行繼續以逆周期因子發出偏強信號。除了逆周期因子，及前日起降低外匯存款準備金率2個百分點，人行在今輪人民幣貶值沒有其他阻止貶值的強力措施。

人民網：逆周期因子有效應對單邊貶值

人民網昨日刊登文章，引述中信證券聯席經濟學家明明表示，在強美元背景下，7算已沒那麼重要，人行可用於穩定匯率的工具豐富，其中逆周期因子應對持續單邊貶值非常有效。

渣打亞太區金融市場主管陳銘僑指出，現時人民幣兌歐元、日圓等貿易伙伴貨幣實際是在近年高位，因此認為人行不太擔心人幣貶值，只是不要貶值過快便能接受。聯儲局今年內仍需進取加息控制通脹，人幣料在今年內受壓於7算以下波動。不過，美國經濟明年初衰退迹象明顯，聯儲局或在明年次季停止加息甚至開始減息，中止美元強勢，而中國在貿易差額擁有強勁盈餘，將受投資者歡迎，因此看好人民幣至明年底可回升至6.7水平。

美國今年加息同時，人行為扶助經濟而降息，昨日人行公布，截至8月底境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為3.48萬億元（人民幣，下同），按月減少300億元，年初至今累減5200億元。金管局總裁余偉文在財資市場高峰會認為，外資流出內地債市只是短期波動，不會影響長期流入內地資本市場趨勢，境內債券獲納入國際指數、人民幣作為儲備貨幣的需求增加等因素，已帶來結構改變，令外資考慮策略性增加內地資產配置。

此外，彭博社引述消息稱，中國外匯交易中心將自本月16至30日，測試延長在岸人民幣市場收市時間，由現時晚上11時半延至翌日3時。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，此舉應是人行希望在岸價可進一步貼近市場，對減低離岸市場在晚上波動幅度影響不大。