珀玥1房429萬沽 4年實蝕逾兩成

屋苑二手實呎首跌穿1.9萬

世紀21奇豐區域經理李仕明表示，上述大圍珀玥單位為低層B室，實用228方呎，1房間隔，由於業主見即將加息、增加供款壓力，加上看淡後市，故以429萬元售出，實呎18,816元，呎價為屋苑新低，並首度跌穿1.9萬元。原業主2018年8月523萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕94萬元，若連同使費料實蝕約120萬元或約22%，以金額及幅度計均為屋苑最大宗蝕讓。

MARINI額印鬆綁帳賺11%

此外，將軍澳日出康城9期MARINI剛錄首宗二手成交。美聯物業營業經理林志堅表示，MARINI 3B座高層E室，實用379方呎，上月叫價795萬元放售，本月初剛過額印期，即減價至738萬元放售，單位獲上車客以665萬元承接，實呎17,546元。原業主2019年8月底以596.4萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利68.6萬元或11%。另市場消息稱，鴨脷洲南灣5座高層A室，實用1866方呎，3房間隔，連349方呎平台，以約6700萬元售出，實呎35,906元，原業主2010年5870萬元一手購入，持貨12年，帳面獲利830萬元或14%。

[香港地產]