CCL連跌9周 近3年最長跌浪

按周跌0.3% 跌幅5周最小

最新公布之CCL反映8月底、即匯豐上調拆息按揭（H按）封頂息0.25厘後首周市况。CCL最新報171.27點，為186周、即超過3年前新低，按周下跌0.33%，雖然跌幅為近5周最小，惟數字連跌9周共5.4%，對比2019年2月低位170.87點，僅差1.33點或0.78%，最新數字對比去年最後一周指數更累跌7.2%。

距2019年低位僅0.78%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.15點，為187周新低，按周跌0.36%，連跌5周共3.39%；CCL（中小型單位）報170.39點，為187周新低，按周跌0.37%，連跌9周共5.53%；CCL（大型單位）報175.71點，為近80周新低，按周跌0.11%，連跌兩周共0.64%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，四大整體指數中，料CCL（中小型單位）將於9月底重返2019年的低位，現時僅相差0.94點或0.56%，估計CCL及CCL Mass將會緊隨CCL（中小型單位），先後重返2019年低位。現時CCL與2019年低位相差1.33點或0.78%，CCL Mass相差1.28點或0.75%，另CCL（大型單位）距離2019年低位較遠，仍相差4.34點或2.53%。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於筍盤消化尚待補充，周末屋苑預約睇樓量連跌兩周，該行估算，全港50個指標屋苑共錄1230組客預約周末睇樓，按周跌3.5%。

[香港地產]