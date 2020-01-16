晉環下周推160伙 包括21伙招標

是次晉環發售的160伙，實用面積290至1302方呎，涵蓋開放式至4房間隔，其中139伙以價單、先到先得方式發售，折實均呎35,804元；值得留意的是，上述以價單發售單位，包括日前最新推出的6號價單的80伙，折實價886.9萬至5097.7萬元。

英皇增持壽臣山15號至五成

另今年6月推出至今累沽2幢洋房、吸金逾13億元的壽臣山15號，牽頭發展商英皇國際（0163）表示，與中渝置地（1224），分別與明發集團（0846）簽訂買賣協議，各自以3.25億元，增持明發持有的壽臣山15號20%項目股權的一半股權，預計為今年11月15日完成交易。英皇國際副主席楊政龍表示，是次收購符合集團及股東利益。待完成交易後，英皇國際、中渝置地、資本策略（0497）分別持有壽臣山15號50%、42%及8%股權。

新世界（0017）大圍站柏傲莊III再增一宗取消交易，為第8A座26樓D室，去年6月以1770.8萬元成交；項目去年8月迄今累錄234宗取消交易個案，佔已售單位總數約845伙的28%，料涉銷售總額約38.5億元。

[香港地產]