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經濟
2022年9月16日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
Wetland 3期均呎1.42萬低過2期 同系列相隔近一年現樓推 1房折實497萬入場
同系列近3年沽3100伙 套210億
ONE INNOVALE 2期批預售今開價
利奧坊‧凱岸業主移民 2房4年蝕逾三成
戴德梁行料全年樓價跌8%
太古前大班簡基富 5.8億購九龍城舊樓
鬆綁消息不絕 碧桂園領升內房股 寬限購減價促銷 分析料陸續有來
摩通：「金九銀十」旺季未復見 內房前景仍審慎
雲頂加入競牌震散賭股 永利最傷
促施政報告挽人才 ACCA倡放寬尖子來港限制
逾20家大行高層擬參加峰會 視乎港府會否撤3天隔離
彭博：Prada未決定米蘭第二上市
人幣加快貶值 離岸價昨跌穿7算 在岸價均見逾兩年低 分析：經濟復蘇為首要目標
多家內銀7年來首降存息 分析：助激勵放貸
惠譽降內地經濟增長預測至2.8%
TVB：自製及採購節目成本增24%
國泰旅遊生活品牌擬開實體店
聯想：伙電盈合作 帶動SSG業務高速增長
料受惠天然氣價飈 摩通籲「增持」中集安瑞科
Tesla或暫停德國生產電池 研回美享減稅 配合拜登重塑供應鏈戰略
再生能源主管 接任殼牌CEO
美頁岩氣行業警告：今冬無法增供氣援歐
張兆聰：內房強勢可投機 北水掃綠城
方保僑：智能手機可作衛星通訊 將改變生態圈
植耀輝：日圓毋須急於溝貨
技術取勝：中遠海能或回試6.4元
盧駿匡：港股陰乾式下跌未變
劉思明：港股反彈乏力 A股受壓跑輸
周顯：輸錢供股不如打靶
譚新強：美中期選舉‧俄烏戰爭‧中美局勢──華盛頓峰會見聞
湯文亮：內房債爛尾樓 不會引發金融危機
河內樓市潛力勝胡志明巿
技術取勝：中遠海能或回試6.4元
【明報專訊】JS環球升勢料未完（圖）
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