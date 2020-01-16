經濟

TVB：自製及採購節目成本增24%

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）在最新中期業績報告顯示，香港電視廣播業務的內容成本雖然下降，但並列銷售成本的自家製作及採購節目成本增加至7.93億元，按年增加24.1%。同時亦顯示，其節目庫存價值創歷年新高，達到14.6億元。在過去兩年多時間，備受社會運動衝擊及新冠疫情影響，TVB在港的廣告業務明顯受壓，最新報告指出，在上半年新廣告商貢獻9%在港廣告收入。

TVB近年增加投放資源，投資更多綜藝節目、劇集等新內容，公司曾表示，香港電視廣播業務的內容成本下降，但在銷售成本方面，無論自家製作及採購成本均見增加。

另綜合現金流量表亦顯示，節目、影片版權及盤存增加方面，亦按年大升2.5倍，截至6月底達1.52億元，已經較去年全年多出77%。其手上節目及影片庫存價值，增至14.6億元，過去半年增加10.1%，並創下該集團歷年新高。

節目影片庫存價值14.6億 歷年新高

集團此前已公布，期內廣告收入按年增長10%，即5200萬元。公司更首次披露，新廣告商於上半年貢獻9%的電視廣告收入。若以香港電視廣播收入達5.96億元而言，新廣告商貢獻收入約達5364萬元。

在該份報告內，公司透露早前已重整並精簡廣告銷售團隊，從而與廣告商建立更緊密的聯繫，將專注於開發跨平台及數碼形式產品。

首披露myTV Gold付費用戶達14.4萬

此外，在OTT串流業務方面，最新數據顯示，在港付費用戶與去年底保持一致水平，維持在超過100萬戶。公司亦首次披露myTV Gold付費用戶達14.4萬戶，在過去半年增加2.05萬戶，但是平均每月收費在過去半年減少1元，只有73元水平。

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