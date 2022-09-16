經濟

惠譽降內地經濟增長預測至2.8%

【明報專訊】評級機構惠譽發表報告指出，受疫情影響及房地產價格持續下跌，將中國經濟增長的幅度向下修訂，料今年內地全年增長只有2.8%，較原來預期降0.9個百分點。明年的經濟增幅預測亦按年調低0.8個百分點至4.5%。

此外，惠譽同時調低全球經濟預測，預計歐元區和英國於今年底將陷入衰退，美國亦於明年年中出現溫和衰退。今年全球經濟增長下調0.5個百分點至2.4%，料明年經濟僅增長1.7%，亦下調1個百分點。

指內地「動態清零」嚴重影響消費

報告提到，內地「動態清零」的防疫政策持續帶來限制及檢測要求，令消費者在消費上受到嚴重影響，尤其是餐飲和旅行等服務。有調查已反映消費者信心在近數個月創新低。加上內地失業率較年初仍處於高水平，當中青年失業率亦急劇上升。惟內地政府在短期內並沒有放寬清零政策的意向。

加上內地房地產市場由年初已開始低迷，惠譽指持續的時間比原先估計的更長，開工數量及銷售額創新低，更未有任何改善的跡象。一些項目因發展商的財務問題受阻，令家庭客戶對預售模式失去信心。由於住房佔內地整體GDP約14%，內房問題更對其他行業有強勁的連鎖影響。

惠譽指出，雖然人民銀行最近宣布下調政策利率，但銀行的存款準備金率自4月以來再沒有下調，信貸總額亦見放緩。內地的出口增長在過去的一年半中帶動經濟，但隨著歐元區和美國陷入衰退亦會受到影響。

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