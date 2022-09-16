人幣加快貶值 離岸價昨跌穿7算 在岸價均見逾兩年低 分析：經濟復蘇為首要目標

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上10時，離岸人民幣報7.002，跌283點子（1元等於1萬點子），在岸價報6.9881，跌264點子。人行在人民幣中間價繼續以逆周期因子上調定價，中間價較周三上調15點子至6.9101，較彭博社綜合市場估計高530點子，連續第16日高出市場預期。瑞信預期，人民幣至年底將貶至7.05，不過一旦跌至7.15將見十數年低位，相信該水平會是人行的紅線。

瑞信：料人幣7.15水平為人行紅線

外管局昨日公布，8月銀行結售匯順差為251億美元，銀行為企業、個人等涉外收支順差為113億美元，均扭轉上月的輕微逆差，外管局副局長、新聞發言人王春英表示，近期美元走強，非美貨幣普遍貶值，人民幣匯率表現相對穩健。本月數據顯示，銀行客戶結售外匯意願增強，購買外匯總體穩定，外匯市場預期保持平穩。

人民幣貶值壓力令人行再降政策利率空間受限，人行昨在公開市場操作，保持本月中期借貸便利（MLF）利率不變，改經存款利率降低銀行資金成本，以鼓勵銀行放貸（見另文）。招商證券認為人民幣匯率顯然是當前貨幣政策關注重點，美匯指數持續衝高，人民幣被動式貶值風險加劇，人行需平衡多重目標，昨政策組合顯示人行降低企業融資成本兼顧匯率穩定的政策思路。人行降低存息，為貸款利率進一步下行埋下伏筆。

匯豐：美議息前 料人行不會採寬鬆措施

匯豐報告認為，人民幣貶值不會在中期內對進一步放寬貨幣政策有影響，因兌一籃子貨幣的CFETS人民幣指數相當穩定，人行應不會對人民幣被低估而過於憂慮。外貿增長放緩，內需近乎沒復蘇迹象，恢復經濟增長是目前人行首要任務，經濟回穩對匯率穩定相當重要。不過在9月聯儲局議息前，預期人行不會採取寬鬆措施加重貶壓。