摩通：「金九銀十」旺季未復見 內房前景仍審慎

鬆綁消息多 只聞樓梯響

報告表示，最近在長假期前出現不少未經證實的市場猜測，放寬內房的一些銷售限制，惟該行質疑有關寬鬆措施推出的可能。當中流傳的政策包括取消所有購房限制（HPR）、降低增值稅和契稅稅率，以及取消20%的轉售所得稅。該行認為，即使內地政府取消所有購房限制，料情况僅類似2014至2015年，並只在地方層面上逐步推行，於全國範圍執行的機會不大。加上各個城市已經推出減免稅率，並只停留在地方層面。同時取消轉售所得稅，實質上並沒有太大幫助，因為於大多數情况下，計算轉售中的所得稅是基於交易價格的1%至2%。

報告又指出，「金九銀十」現象至今依然未出現，由於以往有更多新項目推出，銷售較為強勁，但去年9至10月的銷售已經較往年疲弱。本月初至今，未計中秋，內地20個城市銷售已錄得按年跌幅35%，而中秋兩日假期影響下，跌幅更會擴大。

該行建議，可逢低吸納國企內房，如中海外（0688）、華潤置地（1109）等，當一些表現較差的內房股反彈時沽空，如世茂服務（0873）、合景泰富（1813）等。