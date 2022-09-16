利奧坊‧凱岸業主移民 2房4年蝕逾三成

另中原地產副區域營業經理王勤學稱，元朗柏巒第2座頂層2房特色戶，實用面積471方呎連274方呎天台，原業主原開價670萬元放盤，最終減價30萬元或約4.5%，獲上車客以640萬元承接，實呎約13,588元，成交價低市價約2%。原業主2018年1月661.4萬元一手購入，持貨逾4年半，帳面已蝕21.4萬元或約3%，若連使費料實蝕約54萬元或8%。

中原地產分行經理黃仕斌稱，將軍澳日出康城領凱11座低層RB室，實用面積675方呎，3房1套間隔。單位原叫價900萬元，大幅減價150萬元或約17%，新近以750萬元易手，成交價較市價低約5%，為今年屋苑同類單位新低；實呎約11,111元，呎價亦是今年屋苑新低水平。不過原業主2011年9月476萬元一手購入，帳面獲利274萬元或約57%。

MOUNT NICHOLSON首宗二手蝕放

另外，山頂MOUNT NICHOLSON剛錄得首個二手放盤，位於中層D室，實用4596方呎，4房4套間隔，據悉單位連一個車位叫價5.29億元，實呎11.5萬元。資料顯示，單位業主名字以普通話拼音，料有內地背景，2018年底以近5.2億元一手購入單位，及後再以900萬元購入一個車位，若最終以叫價售出，料蝕約2700萬元釐印費及佣金等使費。

[香港地產]