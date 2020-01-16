經濟
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ONE INNOVALE 2期批預售今開價

【明報專訊】新界兩大新盤即將正面對撼。繼新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨公布首張價單後，恒地（0012）粉嶺北馬適路、樓花期約9個月的ONE INNOVALE第2期，昨公布命名為ONE INNOVALE-Bellevue，同日傍晚突擊上載樓書。發展商表示項目昨日已獲批預售，將於今日開價。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目2期飽覽整個住客會所及綠化觀景，料售價較1期有提升空間。

涉408伙 開放式戶200呎起

粉嶺北ONE INNOVALE系列分3期發展，合共提供約1600伙，其中ONE INNOVALE-Bellevue由一座20層高大樓組成，提供408伙，實用面積200至892方呎，涵蓋開放式至4房戶型；標準單位佔376伙，實用由221至438方呎。項目主打1房及1房連衣帽間間隔佔249伙或約六成，實用由286至346方呎；其次為2房戶，佔73伙或約18%，實用由386至501方呎。

林達民：2期較1期有加價空間

面積最細單位見於C座地下15室，實用200方呎開放式間隔、連57方呎花園；至於最細的標準戶則位於C座各層15室，實用221方呎開放式間隔。最大單位則為22樓02室，實用892方呎4房間隔，另連55方呎平台及689方呎天台，單位平台設私人樓梯供住戶前往私人天台。項目標準樓層設21伙，共享4部升降機，即平均每5伙共享一部升降機；另值得留意，項目今期不設車位，料住戶需與其他期數共用車位。

[香港地產]

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