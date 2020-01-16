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Wetland 3期均呎1.42萬低過2期 同系列相隔近一年現樓推 1房折實497萬入場

【明報專訊】新地（0016）繼屯門兆康NOVO LAND系列早前紅盤高開後，同系已獲入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨公布首批78伙價單，折實均呎14,187元，較項目第2期去年11月首批折實均呎14,708元低近4%。項目昨日下午起已開放現樓示範單位予準買家參觀，今日起收票，最快下周開售。

明報記者 容婌維

新地副董事總經理雷霆表示，集團一向貼市價推盤、首張價單定價較吸引，是次屬「壓軸登場、機會不再」。整個Wetland項目自2019年開售，經歷反修例風波及新冠疫情，Wetland Seasons Bay第2期去年11月登場，首批折實均呎逾1.47萬元，及後連推兩張價單，最後一張價單3號折實均呎15,018元，即今批較之低逾5.5%。事實上，第3期為項目3期中最接近濕地公園的期數，預計單位景觀最佳。值得一提，今批單位較同系另一新界西北新盤、距今樓花期約9個月的NOVO LAND第1A期，今年7月首批折實均呎13,188萬元高約7.5%。

今日起收票 最快下周開售

Wetland Seasons Bay第3期首批涵蓋7伙1房戶、44伙2房戶、16伙3房戶及11伙連平台或天台特色戶，實用面積334至667方呎，價單定價574.34萬至1134.47萬元，價單呎價15,038至18,898元；發展商提供最高13.5%直減折扣，單位折實價由496.8萬至981.31萬元，折實實呎13,008至16,347元。項目另設10伙開放式戶，首批則未有推出。首批入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356方呎，1房連儲物房間隔，折實價496.8萬元，折實實呎13,955元；入場2房戶為6A座1樓B2室，實用427方呎，折實596.87萬元，折實實呎13,977元。

提供二按 首兩年定息2厘

項目是次以現樓形式推售，預計入伙日期為明年3月底，距今約半年，新地是次只提供建築期付款計劃，設「靈活付款計劃」、「靈活Smart付款計劃」、「首置Smart付款計劃」，及「Upgrade置Smart付款計劃」4種，直減折扣額由1%至最高13.5%。換言之，以上述折實價計，整批78伙折實樓價低於千萬元，可承做最高九成按揭，當中有11伙折實價低於600萬元。

為應對本港或會加息，發展商是次提供定息二按。採用「靈活Smart付款計劃」（最高折扣10%）的買家，可向發展商指定財務機構申請二按貸款，貸款額最高為樓價三成，連同一按不可高於樓價八成，貸款期最長30年。若買家二按貸款不超過樓價20%，上述按揭計劃首兩年按息為2厘，第三年2.5厘，第四年起P減2厘（P為5厘）。

[香港地產]

相關字詞﹕天水圍 Wetland Seasons Bay第3期 雷霆 新地 NOVO LAND系列

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