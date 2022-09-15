世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高

料逾5年始回復至400萬呎健康水平

上述報告每3年公布一次，今次公布之數字，探討全港253幢甲級寫字樓，涉及約8260萬方呎樓面，受觀察公司涉及約9980家，合共涉及約1.8萬個辦公地點。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平稱過去3年就有948家租用甲級商廈之企業共減少租用650萬方呎樓面，兩者較2016至19年數字分別多7%及26%，惟期內撤離甲廈之公司有2812家、共退租770萬方呎樓面，數字較2016至2019年少，即未見大規模撤資潮。

陳錦平料通關後中資成主要租戶

陳錦平又指，疫情下內地企業來港雖然租用甲廈之樓面大幅減少，但過去3年中資公司新增租用樓面就比3年前多3.5萬方呎。另一方面，雖然比2016至2019年新增240萬方呎大幅減少，但若對比美資及歐資公司過去3年分別減少租用130萬方呎及140萬方呎樓面，中資公司租用甲級寫字樓情況仍然較為樂觀，若通關後，中資公司將回歸本港寫字樓市場，成為主要動力。

滙賢一號推20伙 362萬入場

另佳源國際（2768）屯門活化商廈項目滙賢一號委託中原（工商舖）作為項目統籌及策劃，並推售20個單位，面積509方呎起，折實約362萬元入場，呎價5680元至8950元，較項目自2019年5月一手開賣時折讓近三成。佳源（香港）控股總經理梁詩表示，單位將連租約出售，租金回報料4厘以上。