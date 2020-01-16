經濟

香港地產

杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成

【明報專訊】再有大型二手屋苑錄得蝕讓成交，其中柴灣老牌屋苑杏花邨錄得本月首宗成交，有2房戶以745萬元沽，屬屋苑近一年來首宗蝕讓成交個案。中原地產副分區營業經理鄭俊輝表示，屋苑36座低層6室，實用面積499方呎，2房間隔，以約745萬元售出，實呎14,930元。原業主2017年11月778萬元買入，帳面蝕約33萬元，若連同使費計料實蝕約78萬元或約一成。

YOHO Town 2房685萬沽 4年實蝕9%

此外，美聯營業經理劉成業稱，元朗指標屋苑之一的YOHO Town亦錄本月首宗成交，屋苑3座中層H室，實用面積433方呎，2房間隔，原業主因看淡後市，以685萬元易手，成交價重返2018年同類水平，實呎15,820元。原業主2018年5月709萬元購入，帳面蝕讓24萬元或約3%，若連使費計料實蝕約67萬元或約9%。

尚格雲頓叔父沽慶徑石村屋 18年賺近2倍

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，綜合土地註冊處資料所得，上月全港1683宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1504宗，佔比89.4%，較前月顯著回落2.9個百分點，為2010年1月以來的152個月、即逾12年半新低，並為期內首度跌穿九成的水平。

不過，二手市場仍錄勁賺個案。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢慶徑石單號村屋全幢，建築面積2100方呎，4房雙套間隔，連約700方呎天台及約3300方呎花園，附設泳池，以3150萬元連租約易手，建呎1.5萬元，低市價約5%。物業由荷里活影星尚格雲頓叔父Alex Van Damme及相關人士於2004年以1080萬元購入，帳面獲利2070萬元或1.9倍。

另中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城9座中層H室單位，實用面積327方呎，2房間隔，以503萬元易手，成交價重返500萬元大關，實呎15,382元。原業主2015年418萬元購入，帳面獲利約85萬元或約兩成。

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