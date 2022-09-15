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經濟
2022年9月15日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局
雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸
承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低
人民幣中間價高預期598點子 歷來最多
PCAOB人員 傳最快本周抵港
彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望
李澤楷旗下 富衛保險再申港上市
網信辦擬增處罰 重典保網絡安全
2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成
星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店
匯豐料國泰下半年賺39億
日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預
英上月核心通脹新高 下周加息0.75厘概率達八成
李克強：製造業再緩繳稅4400億
張兆聰：樓價料續調整 地產股已消化利淡
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
創辦人遭申破產 卓悅急割席
韓國通緝LUNA創辦人
劉思明：減持抽水屢現 大巿陰乾尋底
周顯：俄烏真實戰情 還看盧布表現
湯文亮：學生移民後 讀書成績多下滑
晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價
MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬
杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成
清水灣道《梅艷芳》取景地 市值逾2億標售
世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高
遠展市建局崇慶里項目 中標價高次標約9%
葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸
英政府推5年免息貸款 助國民付首期政策快完
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
【明報專訊】長實重拾跌軌或試51元（圖）
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