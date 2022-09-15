經濟
國際金融

英上月核心通脹新高 下周加息0.75厘概率達八成

【明報專訊】受惠於汽油價格下滑，英國8月通脹率按年升幅由40年高位回落，由7月的10.1%降至9.9%，升幅低於預期的10.2%，擺脫雙位數增長，是去年9月以來首次下滑。不過剔除波動較大的食品及能源價格，8月核心通脹按年升6.3%，較7月高0.1個分點，再創歷來新高。利率期貨數據顯示，英倫銀行在下周四（22 日）加息0.75厘概率達八成，若不計算1992年匯率危機期間，為提振英鎊的短暫加息行動，本月加息幅度可能是1989年來最大。

英鎊兌美元昨晚曾升近0.7%，升至1.157左右。英鎊上周曾觸及1.1407，是1985年以來的低位。英鎊兌港元昨晚在9.07左右徘徊。

英鎊兌美元升至1.157左右

經濟師警告，當英國10月再次上調能源價格上限，通脹按年升幅可能達到11%左右的峰值。不過由於新首相卓慧思將10月的家庭能源帳單升幅限制在25%，而不是原本的80%，否則明年初的通脹率可能超過15%。

美國8月CPI升幅較預期大，預示聯儲局下周仍將大幅加息。不過美國生產者物價指數（PPI）開始降溫，繼7月按月跌0.4%後，8月再跌0.1%，符合預期。但8月核心PPI按月升0.4%，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

美股三大指數在周二經歷6月以來最大單日跌幅後，昨早段輕微回升。利率期貨數據顯示，交易員預期下周加息0.75厘的概率為七成，加息1厘的概率升至三成。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，若在加息0.5厘與1厘之間選擇，他傾向加息1厘，以維護聯儲局信譽。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）呼籲聯儲局將加息幅度降至0.25厘，以免損害經濟。全球首富馬斯克更呼籲聯儲局減息0.25厘，並警告通縮的風險。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局
雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局
雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸
雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸
承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低
承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低
人民幣中間價高預期598點子 歷來最多
人民幣中間價高預期598點子 歷來最多
PCAOB人員 傳最快本周抵港
PCAOB人員 傳最快本周抵港
彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望
彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望
李澤楷旗下 富衛保險再申港上市
李澤楷旗下 富衛保險再申港上市
網信辦擬增處罰 重典保網絡安全
網信辦擬增處罰 重典保網絡安全
2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成
2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成
星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店
星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店
匯豐料國泰下半年賺39億
匯豐料國泰下半年賺39億
日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預
日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預
李克強：製造業再緩繳稅4400億
李克強：製造業再緩繳稅4400億
張兆聰：樓價料續調整 地產股已消化利淡
張兆聰：樓價料續調整 地產股已消化利淡
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
創辦人遭申破產 卓悅急割席
創辦人遭申破產 卓悅急割席
韓國通緝LUNA創辦人
韓國通緝LUNA創辦人
劉思明：減持抽水屢現 大巿陰乾尋底
劉思明：減持抽水屢現 大巿陰乾尋底
周顯：俄烏真實戰情 還看盧布表現
周顯：俄烏真實戰情 還看盧布表現
湯文亮：學生移民後 讀書成績多下滑
湯文亮：學生移民後 讀書成績多下滑
晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價
晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價
MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬
MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬
杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成
杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成
清水灣道《梅艷芳》取景地 市值逾2億標售
清水灣道《梅艷芳》取景地 市值逾2億標售
世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高
世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高
遠展市建局崇慶里項目 中標價高次標約9%
遠展市建局崇慶里項目 中標價高次標約9%
葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸
葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸
英政府推5年免息貸款 助國民付首期政策快完
英政府推5年免息貸款 助國民付首期政策快完