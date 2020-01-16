日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預

彭博社報道，日本財務大臣鈴木俊一昨警告，日圓兌美元過去一天跌了2至3日圓，跌勢相當突然，倘若跌勢持續，不排除作出任何反應，包括入市干預。鈴木質疑日圓貶值背後有投機行為，對此表示關注。鈴木作出匯市干預警告前，日本財務省財務官員神田真人亦對匯率劇烈波動表示憂慮，強調不排除採取任何措施應對。

日財相：不排除入市干預

為阻止日圓跌勢，日本政府和日本央行反覆進行口頭干預。不過當口頭干預作用不大，日本央行就會進行匯率檢查，召集交易員詢問日圓匯價，以此警告市場人士避免單向押注，並為央行潛在的干預做好準備，但這並不代表日本央行的行動迫在眉睫。

分析：日圓倘跌穿145 或下試146.78

東京Aozora銀行貨幣產品經理Akira Moroga指出，考慮到官員周三的一系列口頭警告，日本央行真的進行匯率檢查不足為奇，雖然匯率檢查可能是匯率干預的先兆，但央行不大可能立即採取行動。2010年9月，日本央行傳出進行匯率檢查一個多月後才大舉拋售日圓，阻止日圓兌美元升值。2016年曾傳出日本央行進行匯率檢查，但最終沒有干預。市場人士指出，日圓兌美元一旦跌穿145，可能下試146.78，而這是1998年日美聯手支撐日圓前的低位。

瑞穗證券首席外匯策略師Masafumi Yamamoto預期，倘日圓跌穿145，日本央行採取干預的概率會升至六成。相較於1998年，日本有更多外匯儲備去支撐日圓，但部分分析師認為，若沒有美國支持，日本幾乎不可能透過干預獨力扭轉日圓跌勢。日本第一生命經濟研究所指出，倘日本的干預引起美國譴責，市場將進一步混亂。分析師預期，聯儲局下周舉行議息會議前，日圓仍將繼續波動。

韓圜兌美元 見逾13年低位

由於日本央行的超級寬鬆政策，與聯儲局背道而馳，日圓兌美元今年已跌逾兩成。日圓偏軟之際，日本10年期國債孳息率昨曾升至0.25厘，觸及日本央行政策區間上限。日本央行昨增加購買國債，以限制債息升幅。美元強勢也影響到其他亞洲貨幣。韓圜兌美元昨曾跌逾1%，跌穿1395，為逾13年低位。泰銖兌美元最多跌逾1%，低見36.74。

（綜合報道）

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