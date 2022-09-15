匯豐料國泰下半年賺39億

目標價上調至11元 維持「買入」評級

匯豐表示，港府取消機組人員酒店檢疫隔離，只需接受3天醫學監察，相信下一步政策是放寬旅客入境檢疫限制。匯豐表示，國泰保守預測年底前客運力可恢復疫情前25%水平，主要受制於當時機組人員仍需接受酒店檢疫，取消有關檢疫後，國泰仍表示客運力需逐步增加，需時培訓機組人員和調回飛機；藉此可見國泰現時具備條件提升客運力，並保持較高的收益率。匯豐預測，國泰下半年平均客運力可恢復疫情前27%水平，意味第四季客運力增長將超過四成，對客流量預測保持不變，平均能營運疫情前25%水平，主要因運載率提升至76%。不過，由於成本上漲，該行對國泰盈利預測保持不變，估計今年全年虧損42億元，若不計優先股股息，虧損為11億元。

匯豐強調，2023年將有大量被抑壓的旅行需求，因為港人旅行連續3年受限，可模擬客運力逐漸恢復。若放寬旅客入境限制後，以國泰客流量迅速增加優勢下，收入增長將高於該行的基本預測。