經濟

星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店

【明報專訊】內地經濟依然處於疫後復蘇階段，星巴克（Starbucks）（美：SBUX）在全球投資者交流會上宣布，計劃在未來3年在中國分店數量增加五成，定下開設9000家店的目標，覆蓋300個內地城市。早前公司曾表示於今年底會在中國營運6000家店，即未來3年再加開3000家店。

今年上半年疫情防控措施收緊，令銷售額急跌，但公司仍預期3年後中國市場的營業額將近倍增，料明年同店銷售將有大幅增長。管理層認為，疫情導致低迷是暫時的，並對中國市場持樂觀積極態度。

總裁：中國咖啡市場仍有增長空間

星巴克臨時行政總裁舒爾茨（Howard Schultz）表示，中國咖啡市場處於起步階段，仍有增長空間。內地消費者平均每年喝10至12杯咖啡，回看2014年的數字仍不到3杯。咖啡亦是內地年輕消費者的飲料選擇，公司有能力搶佔市場份額，並為其長期增長進行投資。

星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛表示，隨着中國的城市化率和中產家庭數量的遂步上升，人均咖啡的消耗量亦會增加。她認為，內地的市場前景廣闊，公司將持續加大對地區的投資。

上半年中國受疫情打擊，截至7月3日的季度，星巴克在中國市場營收按年下跌四成，同店銷售額按年亦跌44%。截至8月，星巴克中國門店共5824家，年複合增長率約為10%。

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