李澤楷旗下 富衛保險再申港上市

上半年新業務價值增25％

富衛自成立以來從3個市場拓至10個市場，業務遍及香港及澳門、泰國及柬埔寨、日本及其他新興市場包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞。

招股書提及，東南亞市場包括泰國及柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞等地，截至2022年3月31日止首三個月貢獻了超過50%的新業務價值。

招股書顯示，東南亞的人口基數、中產階級總人口比例較亞洲其他地區大。富衛估計在東南亞的新業務年化新保費排名上，已由2015年的第14位升至2021年的第5位，又有內地的重要市場，預期東南亞及內地將成為亞洲人壽保險市場增長的主要動力。

翻查資料，富衛5月份已傳出因為市况波動而叫停在港上市計劃，事隔4個月捲土重來。集團是次上市計劃用於強化股本，並且在未來2年向印尼壽險業務注資，更明言，目前打算保留大部分可用資金及任何未來盈利以營運及擴展業務，至於派息與否，有待進一步決定。