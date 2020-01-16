經濟

人民幣中間價高預期598點子 歷來最多

【明報專訊】美國8月核心通脹超預期，亦推動美匯指數在昨日凌晨升至110點。人民銀行昨開出人民幣中間價報6.9116，雖較周二下跌188點子（1元等於1萬點子），但較彭博社綜合市場預期仍高出598點子，為歷來最大差距，顯示人行通過逆周期因子發出阻緩人民幣下跌的信號。隨着美匯指數回落，離岸人民幣在前晚急貶至接近兩年低位後回穩，截至昨晚10時，上升115點子，報6.9697。

分析：會否穿7視乎美元走向

隔晚未有隨美元波動的在岸人民幣，截至昨晚10時報6.9622，下跌352點子，全日在低位平穩。上月底美元進一步走強，市場普遍相信人行已在中間價定價重啟逆周期因子，上周三人民幣跌至逾2年新低，彭博社指出，當日人行中間價較市場預期強454點子，曾創出當時新高。

華僑銀行報告指出，人民幣中間價連續第15日強於市場預期，加上人行透過外匯存款準備金等逆周期措施，緩和人民幣貶值幅度，相信人民幣匯率將維持區間內震盪，貶值速度或有望放緩。該行經濟師謝棟銘表示，逆周期調節不能改變人民幣走勢，會否跌穿7仍然視乎美元的變動。

美元兌人民幣自年初至今升值9.53%，少於美元指數11.09%的升幅，顯示人民幣匯率較其他貨幣相對強勁，富蘭克林鄧普頓旗下西方資產管理發表報告，認為人民幣追回四至五月時的貶幅後，匯價可保持相對平穩。該行指出，中國出口維持強勁，本地需求疲弱則降低進口，令貿易順差保持強勁，同時內地居民外出旅遊和企業海外併購受限，收窄服務逆差，為人民幣提供支持。另外，外資自6月起開始回流內地股市，債市流出的資金亦有減少。

瑞銀：有進一步貶值風險

瑞銀預計至今年底，人民幣將進一步下跌至7，經貿易加權後，人民幣仍然處於高位，相比疫情前水平升值約14%，因此未來數月人民幣有進一步貶值的風險，尤其是由於中國經濟增長面臨挑戰。不過，隨着美國通脹回落和中國經濟明年復蘇，該行認為人民幣在明年3月應可穩定在6.9，明年下半年回穩至6.8水平。

相關字詞﹕美元指數 逆周期因子 人民銀行 人民幣

上 / 下一篇新聞

雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局
雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局
雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸
雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸
承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低
承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低
PCAOB人員 傳最快本周抵港
PCAOB人員 傳最快本周抵港
彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望
彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望
李澤楷旗下 富衛保險再申港上市
李澤楷旗下 富衛保險再申港上市
網信辦擬增處罰 重典保網絡安全
網信辦擬增處罰 重典保網絡安全
2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成
2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成
星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店
星巴克續看好中國市場 擬3年開3000分店
匯豐料國泰下半年賺39億
匯豐料國泰下半年賺39億
日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預
日央行推匯率檢查 日圓即彈至143 兌美元曾逼145關 日官員頻「出口術」干預
英上月核心通脹新高 下周加息0.75厘概率達八成
英上月核心通脹新高 下周加息0.75厘概率達八成
李克強：製造業再緩繳稅4400億
李克強：製造業再緩繳稅4400億
張兆聰：樓價料續調整 地產股已消化利淡
張兆聰：樓價料續調整 地產股已消化利淡
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
技術取勝：中電信有望向2.9元推進
創辦人遭申破產 卓悅急割席
創辦人遭申破產 卓悅急割席
韓國通緝LUNA創辦人
韓國通緝LUNA創辦人
劉思明：減持抽水屢現 大巿陰乾尋底
劉思明：減持抽水屢現 大巿陰乾尋底
周顯：俄烏真實戰情 還看盧布表現
周顯：俄烏真實戰情 還看盧布表現
湯文亮：學生移民後 讀書成績多下滑
湯文亮：學生移民後 讀書成績多下滑
晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價
晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價
MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬
MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬
杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成
杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成
清水灣道《梅艷芳》取景地 市值逾2億標售
清水灣道《梅艷芳》取景地 市值逾2億標售
世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高
世邦魏理仕：上月甲廈逾千萬呎空置再創新高
遠展市建局崇慶里項目 中標價高次標約9%
遠展市建局崇慶里項目 中標價高次標約9%
葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸
葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸
英政府推5年免息貸款 助國民付首期政策快完
英政府推5年免息貸款 助國民付首期政策快完