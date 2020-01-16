人民幣中間價高預期598點子 歷來最多

分析：會否穿7視乎美元走向

隔晚未有隨美元波動的在岸人民幣，截至昨晚10時報6.9622，下跌352點子，全日在低位平穩。上月底美元進一步走強，市場普遍相信人行已在中間價定價重啟逆周期因子，上周三人民幣跌至逾2年新低，彭博社指出，當日人行中間價較市場預期強454點子，曾創出當時新高。

華僑銀行報告指出，人民幣中間價連續第15日強於市場預期，加上人行透過外匯存款準備金等逆周期措施，緩和人民幣貶值幅度，相信人民幣匯率將維持區間內震盪，貶值速度或有望放緩。該行經濟師謝棟銘表示，逆周期調節不能改變人民幣走勢，會否跌穿7仍然視乎美元的變動。

美元兌人民幣自年初至今升值9.53%，少於美元指數11.09%的升幅，顯示人民幣匯率較其他貨幣相對強勁，富蘭克林鄧普頓旗下西方資產管理發表報告，認為人民幣追回四至五月時的貶幅後，匯價可保持相對平穩。該行指出，中國出口維持強勁，本地需求疲弱則降低進口，令貿易順差保持強勁，同時內地居民外出旅遊和企業海外併購受限，收窄服務逆差，為人民幣提供支持。另外，外資自6月起開始回流內地股市，債市流出的資金亦有減少。

瑞銀：有進一步貶值風險

瑞銀預計至今年底，人民幣將進一步下跌至7，經貿易加權後，人民幣仍然處於高位，相比疫情前水平升值約14%，因此未來數月人民幣有進一步貶值的風險，尤其是由於中國經濟增長面臨挑戰。不過，隨着美國通脹回落和中國經濟明年復蘇，該行認為人民幣在明年3月應可穩定在6.9，明年下半年回穩至6.8水平。