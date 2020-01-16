經濟

承美股跌勢 恒指挫479點半年收市新低

【明報專訊】美國周二公布核心通脹按年升幅擴大，聯儲局進一步擴大加息幅度的機率增加，有大行甚至預期下周將歷史性加息1厘，拖累隔晚美股急挫，恒指早上低開393點，再度失守19,000點，全日低位徘徊，收市報18,847點，下跌2.48%或479點，跌穿上周四收市水平，再成為半年新低。昨日主板成交938億元，自9月2日恒指季檢換馬後未曾超過千億元，分析指出，港股雖跌至接近10年低位，但投資者入市意欲仍不強，認為港股後市仍將疲弱。

盈富取代騰訊

為成交額最多港股

國指昨收報6470點，下跌2.45%，科指收報3953點，下跌2.85%。港股通昨日有49.64億元淨買入，創3個半月新高，港股下跌吸引北水吸納恒指ETF，盈富基金（2800）錄12.74億元北水淨買入，港股通成交額佔整體達兩成，盈富取代騰訊（0700）成為成交額最多個股。恒生國企ETF（2828）昨日成交額為27.25億元，較前日上升1倍，為第五大成交個股。

槓桿反向ETF

成交額大增

另外，股市大幅波動，投資者熱炒槓桿和反向ETF，除恒指和科指相關ETF外，南方納指兩倍反向ETF（7568）成交額較前日增47%至1.66億元，為第五大成交額ETF。

預期美國加息幅度上升，市場對美國經濟衰退憂慮上升，與美國經濟關係較密切的創科實業（0669）跌10%，為跌幅最大藍籌，出口股申洲國際（2313）跌2.75%。科技股估值續受加息預期拖累，阿里巴巴（9988）跌4.5%，為拖累恒指下跌最多股份。波羅的海乾散貨運指數前晚急升12.1%，推動航運股做好，是昨日少數向好的行業，東方海外（0316）升2.26%，為表現最佳藍籌，太平洋海運（2343）升5.62%。

葉尚志：

投資者憂加息不敢入市

恒指再逼近今年3月時出現的10年新低，第一上海首席策略師葉尚志表示，美國核心通脹增幅擴大，反映除能源外的醫療、居住等開支高企，投資者擔心央行繼續激進加息收緊貨幣政策而不敢入市。他指出，目前恒指在18,000點水平已是10年的低位，是相當廉宜的估值，但近期平均成交也只有900億元。展望後市，他認為，港股將仍然繼續向下，可透過成交額有否回升，觀察投資者是否開始重新入市。

相關字詞﹕航運股 盈富基金 葉尚志 科技股 加息 通脹 聯儲局 港股

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