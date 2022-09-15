經濟

雲頂20年前投澳門賭牌鎩羽而歸

【明報專訊】大馬雲頂集團在博彩業圈子中聞名全球，該集團在2002年更曾經以澳門麗星股份的名義競投澳門賭牌，並且在21家參與競逐的公司中入圍，排名第六，最終因為澳門當局只發出3個博彩牌照，而競投失敗。

曾伙澳博開發項目未成事

不過，雲頂未有死心，曾一度傳出與已故賭王何鴻燊為首的澳門博彩（0880），嘗試在澳門半島開發項目，但幾經拖延而未能成事。事隔20年，雲頂終於再度參與澳門賭牌競投，冀於澳門再逐賭牌夢。

雲頂集團由已故大馬著名華僑商人林梧桐創辦，並早已交由次子林國泰領軍及繼承衣缽。雲頂是少有的博彩財團業務遍及英美、星馬和埃及多國，但在澳洲及澳門等主要市場就欠缺據點。雖然雲頂未能在2002年投得澳門賭牌，但曾經嘗試經已被接管的雲頂香港（0678）參與澳門市場發展，一度傳出與澳博合作，冀在澳門開發名勝世界酒店項目。幾經拖延未能成事，雲頂香港最終在2021年初以7.5億元將澳門項目的50%權益出售，刻下該出售項目正待建成，並將易名為金銀島名勝世界。再事隔一年多，雲頂終於在澳門公開競投賭牌期間，入標參與競投。

在林國泰打理下，雲頂集團除了將大馬雲頂高原的賭場度假村擴大，亦將業務進一步延伸至郵輪、旅行社及相關地產項目發展，同時亦進軍石油燃氣、醫學及種植生意。近期雲頂旗下公司更因為開發阿茲海默症醫藥項目，再度引起市場注意。

雲頂香港商標售回大股東

此外，大馬雲頂同系，並在港經營郵輪及德國船廠業務及被接管的姊妹公司雲頂香港，將持有商標及知識產權的附屬公司股權，售給大股東林國泰及雲頂共同控股的名勝世界公司，套現330萬美元，他日可以1英鎊的代價使用該等商標。這或為雲頂重振星馬的郵輪業務及新業務，留下註腳。

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