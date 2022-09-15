雲頂入標 7財團爭6澳門賭牌 6博企均競投 大摩：或有現牌主出局

明報記者 陳偉燊

根據程序，當地的娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會將於本周五上午，確定是否接納7家公司的入標。由於近年經營環境遭受政策轉變、疫情及經濟因素等打擊，加上鄰近地區開賭，相比起2002年共有21家公司入標投牌，今次入標數目大減。顧問公司iGamiX高層曾於7月中估計有3家外間財團有興趣入標，最終只有1家。業界估計最快下月底才知6個賭牌花落誰家。

最快下月底有結果

資料顯示，GMM的3名行政管理機關成員包括雲頂集團主席林國泰，同時包括雲頂馬來西亞總監、營運總監兼執行董事李忠仁，以及雲頂財務總監Koh Poy Yong，註冊資本為100萬澳門元。該公司委派的陳姓代表稱，是次以雲頂馬來西亞名義參與競投，她說：「參與投牌，反映他們對大環境有信心，冀新賭牌為澳門市場帶來衝擊。」此前他們已為競投賭牌準備一段時間，主席林國泰在前兩年亦到訪澳門視察情况，但因為疫情及隔離關係，加上處理業務眾多，以致未能親自提交標書。

不過，摩根大通的報告指出，由於六大牌主已經在澳門投資數以十億美元計，在當地聘用大量員工，加上GMM同系公司雲頂香港（0678）因為財困被接管，若六大牌主在這個情况下未能獲發牌，反而令人覺得奇怪。由於雲頂介入，令摩通對六大獲發牌更有信心。至於其他牌主對雲頂參與一事，未有回應。

在參與投牌後，美高梅中國（2282）聯席董事長何超瓊表示，已為投牌事宜準備一年時間，對投得賭牌有信心。澳博（0880）主席何超鳳稱，對澳門未來充滿信心，十分期待繼續與澳門政府合作。新濠主席兼行政總裁何猷龍則稱，他們的標書進一步加強新濠對澳門及推動其經濟多元化發展的承諾。銀河娛樂副主席呂耀東稱，準備好投牌工作，有信心政府會考慮該公司。

衛星場賭股升幅大於牌主

在六大牌主中，昨日只有永利（1128）股價下跌0.8%，另3家逆市微升，其餘兩家股價企穩。反而升幅最大為經營衛星場的勵駿（1680），曾大升六成，收市時升幅收窄至51%。另英皇娛樂酒店（0296）亦升近4%（表2）。