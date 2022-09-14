大摩籲避開能源相關股份

今年首8個月，不少企業的估值從高位回落，但這些企業盈利仍然持續上升，反映企業估值只是回落至正常水平。然而，在這市况下，股票及債券投資皆都難以獲利。再加上其他外在因素，包括能源價格上升、歐美經濟衰退、通脹升溫及供應鏈問題，都持續影響企業盈利。

Bruno Paulson相信美國聯儲局正盡力讓經濟慢慢回復增長。由於現時低失業率及通脹高企，將會打擊投資市場。市場預測今年第四季，聯儲局將會再次加息。「事實上，投資者應關注企業盈利能否維持，由於營銷盈利有下降風險，因此他們應專注在更穩健的公司。」

科企前景佳 軟件勝硬件

因此，謹慎選擇股份相當重要，最好是着重高品質投資。市場上仍有許多值得投資的企業及板塊，他以科技行業為例，會偏好軟件多於硬件，尤其是提供經常收入的軟件及網路服務企業如支付平台。普遍而言，高通脹環境會影響科技企業收入，例如早前半導體短缺，導致企業供應鏈中斷情况下影響銷售。

選股方面上，會偏好實力雄厚的無形資產（Intangible Assets），所謂無形資產是指對公司相當重要的非實物資產，主要包括專利、版權、特許經營權、電腦軟體、進口配額等。就以軟件行業為例、往往能將成本轉嫁給消費者，企業能夠持續獲得收益。由於這種無形資產普遍有經常收入，以及有較高的回報比率，更容易抵禦通脹升溫周期。

他又舉例表示，一些科技企業早年已經簽訂長年期合作合約，即使經歷經濟周期，實際對公司收入沒有太大影響。另一方面，他較看淡科技硬件及半導體行業，因為這些板塊對資金敏感度較高，亦屬於周期性股票。

醫療科企未有監管問題 看高一線

其他較好看的板塊包括有醫療保健，由於行業包括不少長期消耗的醫療用品包括針頭、生理鹽水及其他相關設備，消耗速度較快能夠為企業帶來穩定增長。另外，他又看好醫療科技企業，因目前行業未出現監管問題。

必需消費品行業在他所管理的基金中，佔比較高的配置，在選股時，主要選擇全球化企業，以及貼近潮流並以數碼營銷為主的企業。除此之外，服務行業方面，人力資源公司亦有投資價值，在美國稅務情况較為複雜，不少人需要諮詢人力資源公司以便報稅，這會帶動相關行業生意。

在基金持股中，沒有直接投資在新興市場，他表示，雖然新興市場有許多優秀公司，不過難以確保投資於高質素及安全的企業，又預期新興市場估值仍有調整空間。儘管如此，作為終端市場，新興市場仍值得關注，因為基金持股中有約30%企業盈利是從新興市場獲得。

展望未來，市場仍有許多風險，尤其是烏克蘭及俄羅斯衝突導致能源價格上升，選股上會選擇一些受能源價格影響較低的行業，即包括上述提及的服務、醫療保健及必需消費品，會避開與能源價格有密切關係的重工業，一旦能源供應中斷，將會對行業帶來很大影響。

俄烏衝突致能源危機 重工業高危

其他風險包括企業盈利能力，例如上述提及的軟件公司，他們不似重工業需要建設工廠，輕資產大大降低成本壓力。另一方面，選股時應考慮現金流是否強勁，更重要的是企業決策者如何運用過剩的資金，例如會否投資於廣告、業務發展及創新等，或是進行合適的併購活動，因此投資主要是考慮公司，其次才是板塊。

明報記者 黃清瑤

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