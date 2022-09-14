上月住宅租金指數創半年新高

中原地產的統計亦顯示，反映大型屋苑租金走勢的CRI Mass報117.94點，按月升0.79%；CRI（中小型單位）報114.71點，按月升0.71%，連升3個月共1.25%。CRI Mass、CRI（中小型單位）齊屬6個月新高，按月升幅均為10個月以來最大。

不過，反映豪宅租務的CRI（大型單位），8月報100.34點，按月卻跌0.98%，跌幅為7個月以來最大，終止兩個月連升。

豪宅指數錄逾半年最大跌幅

至於四大分區租金指數，呈現兩區升、兩區跌的情况，其中新界東CRI Mass報137.63點，是今年1月錄得138.21點後的7個月新高，按月急升4.10%，升幅是2009年8月後、即近156個月以來最大；九龍CRI Mass報103.89點，屬今年4月錄104.18點後的4個月新高，按月升1.72%。

不過，新界西CRI Mass報140.41點，按月跌0.40%，終止3個月連升；港島CRI Mass報108.31點，為5個月新低，按月跌1.45%，跌幅5個月以來最大。

內地生入市 帶旺九龍新界東租務

對8月新界東住宅租金指數升幅強勁，中原研究部高級聯席董事黃良昇認為，新界東租務暢旺，與內地生在9月開學前在區內「搶租」有關。

中原九龍董事劉瑛琳表示，九龍區有不同大學及專上院校，吸引不少內地學生，承租區內住宅單位以便上學，當中亦有學生選擇合租單位，令相對大額的租賃成交增加。