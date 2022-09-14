經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：大市長假後乏力 短線吼科技器材股

【明報專訊】港股恒指上周五大彈，長假後昨復市乏力，大市表現不差，內需消費消閒股有追捧。不過，內需股宜吸不宜追，短線可以吼科技器材相關股。

上 / 下一篇新聞