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經濟
2022年9月14日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
未過半數支持 周大福購佐丹奴觸礁 較上次死線多1.06%股權支持 欠4%達門檻
彭博：銀行國企須梳理復星業務風險
高盛料二十大後繼續「動態清零」
匯控擬明年下半年重啟回購 股價揚
新交所擬要求披露董事CEO薪酬
內地高層涉賄 東亞：無礙貸款業務
美間接打壓 藥明系領跌生科股 拜登行政命令拓展生物科技 減依賴中國
永利確認入標競投賭牌 帶動濠賭股做好
卓悅創辦人葉俊亨家族 遭宏安申破產
許家印：恒大樓盤月底全面復工
飛達孟加拉廠冀物聯網增產能
內地鎳交易商擬集資78億
美核心通脹意外大升 市場開始押注加息1厘 納指早段挫4%
高盛信用卡壞帳率 差過次貸公司
悼女王假期料拖低英GDP 0.2%
張兆聰：內需股穩健 押注呷哺呷哺
技術取勝：三一國際有望挑戰8.9元
女王國葬日 LME開市惹非議
劉思明：大市長假後乏力 短線吼科技器材股
周顯：欠賭徒炒作 股市不會成功
湯文亮：賣樓捱貴租 勿鬧業主
盧楚仁：日圓見底疑幻似真
康怡兩房685萬沽 屋苑逾兩年新低 柏𣾷「移民盤」業主料損手一成離場
上月住宅租金指數創半年新高
惠康1.1億沽荃灣路德圍自用舖
白建時道屋地意向價10億 下月20日截標
MIAMI QUAY I首輪銷售 85%買家採建築期付款
維港1號 盡享海濱都會生活
去年至今累售近六成單位
大摩籲避開能源相關股份
技術取勝：三一國際有望挑戰8.9元
【明報專訊】大唐發電升勢料有餘未盡（圖）
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