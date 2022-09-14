內地鎳交易商擬集資78億

醫療機械商 健世科技預路演

另外，內地醫療機械公司健世科技（Jenscare Scientific）亦正為IPO探盤，涉集資額3000萬美元（約2.35億港元），據消息人士透露，健世科技正籌備預路演工作，保薦人為中金及花旗。

據初步招股書顯示，截至6月底的上半年， 健世科技收入按年增6倍至3834.6萬元人民幣；淨虧損收窄八成至7352.9萬元人民幣。健世科技主要研發及生產治療心臟病產品，當中有25款產品獲全球商業化，9款獲中國商業化，現正開發8款具先進技術在研產品。

叮噹健康暗盤曾升25%

今日掛牌的叮噹健康（9886）昨日暗盤做好。在輝立暗盤最高報15.02元，為升幅最大的暗盤，最多升25.2%，收報12.1元，較招股價升0.8%，每手500股，不計手續費，帳面賺50元。在富途暗盤曾高見13.56元，最多升13%，收報12.66元，較招股價升5.5%，每手500股，不計手續費，帳面賺330元。

叮噹健康在耀才暗盤最高見12.7元，收報12.12元，較招股價升1%，帳面賺60元。

明報記者 陳麗歡