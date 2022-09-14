許家印：恒大樓盤月底全面復工

許家印又強調，恒大要切實履行好企業主體責任，「大幹苦幹，竭盡全力做好復工復產保交樓工作」，「只有這樣才能讓業主滿意，才能恢復銷售、恢復營運，才能償還各類債務，走出困境」。但集團至今資金鏈的危局未解，要落實「保交樓」未知錢從何來。

鄭州政府促爛尾樓復工

在各地因城施策下，當中爛尾樓數量最多的河南鄭州市，政府已發文要求「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」，並在10月6日前實現全市問題樓盤項目全面持續實質復工等。太原則於上周五發布「督促開發通知書」，直接點名恒大、華僑城、富力地產（2777）、融創中國（1918）等41家涉及未按合約開工的開發商，針對56件有問題的工程盡速開工。

另據內媒報道，在昨日（13日）鄭州市金融工作局官網曾發布《關於加大對房地產企業金融支持的建議的答覆》，並顯示在鄭州市主要領導的親自安排部署下，鄭州市已與國開行簽訂3000億元人民幣協議，其中1600億元人民幣用於棚改貸款.

另通過收購現有安置房、房票等機制，緩解開發商流動性，促進全市安置房全面復工，但其後該份答覆已遭撤下。